Сила в спільнодії. Досвід соціальної роботи Групи компаній "Агропросперіс"

Скоро вже 20 років, як Група компаній «Агропросперіс» стабільно працює на українських ланах, професійно вирощуючи 1,5 млн т зернових та олійних культур на рік. Велика команда, яка забезпечує весь шлях руху зерна з полів до портів, на сьогодні налічує понад 3 000 фахівців у 10 регіонах країни. Переважна більшість з них живе безпосередньо у громадах, на території яких виробничі компанії групи орендують та обробляють земельні ділянки. Тож про те, чим живуть та чого потребують місцеві мешканці, у компаніях Групи знають з першоджерел.

Невід’ємною складовою бізнесу Групи є системні соціальні проєкти та підтримка постраждалих від війни через Благодійний фонд «Агропросперіс». Зміцнити моральний дух, сприяти розвитку освіти, культури та охорони здоров’я, підтримати найбільш вразливі верстви населення у регіонах діяльності – такими нині є пріоритети соціальної роботи Групи. Добрих справ за цими напрямами втілюється багато, і про них компанії часто розповідають на своїх сторінках у соцмережах.

Особливої уваги заслуговують історії, коли спільні зусилля бізнесу, громад, організацій та партнерів дозволяють досягти більших результатів. Ось три таких приклади з різних областей.

На варті життя та здоров’я

З перших днів повномасштабної війни Благодійний фонд «Агропросперіс» став справжньою опорою для мешканців прикордонних регіонів півночі країни, які кожен день потерпають через бойові дії.

Нещодавно БФ та працівники компаній Групи, що працюють у Сумській області, передали медичне обладнання та матеріали на суму понад 400 тис. грн у Ворожбянську та Попівську амбулаторії та Білопільську лікарню: устаткування для проведення аналізів крові, апарат для ультразвукової терапії, медикаменти та багато іншого.

Придбати усе необхідне вдалося завдяки іноземним бізнес-партнерам «Агропросперіс». Вони задонатили кошти та побажали, щоби пряма предметна допомога надійшла саме туди, де вона найпотрібніша, та приносила тривалу користь людям. Виступити з’єднувальною ланкою між благодійниками та місцевими громадами стало честю для команди БФ, яка вже має досвід відновлення та підтримки закладів охорони здоров’я Сумщини та Чернігівщини.

Більше свободи руху для майбутніх агрономів

Співпраця агровиробничих компаній «Агропросперіс» з закладами професійної освіти має довгу та плідну історію. Нові сторінки у ній відкриваються завдяки свіжим підходам. Цьогоріч в «Курланд», виробничій компанії Групи на Вінничині, вирішили підтримати ідею створення студентського логістичного центру «Студ-Rover ВНАУ» у Чернятинському фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету. Передусім мали на меті інвестувати в нове покоління аграріїв – ініціативних, мобільних і готових працювати по-новому.

Коледж уже мав потужну базу студентських господарств, де значна частина навчання припадає на реальну роботу з землею, технікою, рішеннями. Та як встигати долати великі відстані між локаціями, щоби заставати всі важливі етапи розвитку рослин? Надати студентам велосипеди та облаштувати парковку для них! На цю пропозицію радо пристав «Курланд», де знають: правильні рішення в агрономії, засновані на особистому огляді посівів, – на вагу золота. З першого кроку стало ясно: коли в навчальному закладі є активна команда, проєкт летить уперед, мов на крилах. Студенти включились у процес, викладачі підтримали, адміністрація в усьому сприяла. Саме це стало запорукою якісного результату.

Читаємо українською разом!

З 2023 року виробничі компанії «Агропросперіс» розпочали новий масштабний проєкт, в рамках якого почали купувати та передавати сучасну українську літературу в бібліотеки сіл і міст громад, де працююють, аби заповнити книжкові полиці після їх очищення від радянсько-російської літератури.

Загалом було передано 1 500 книг для 30 бібліотек у 10 областях України. Найприємнішою оцінкою стали численні подяки від бібліотечних закладів, від дорослих і малих читачів, які радо почали читати нові книжки – яскраві, сучасні, цікаві.

Натхненні таким позитивним результатом, компанії Групи «Агропросперіс» поставили перед собою нову амбітну мету: поповнити фонди ще близько півсотні бібліотек та уклали меморандум про співпрацю з Видавництвом Старого Лева. У підсумку за 2024 рік 69 бібліотекам передано 5 106 книг, щоби ще більша кількість читачів відкрила для себе кращі твори української й світової літератури та насолодилася мандрівкою у прекрасний світ книги. Цього року вже закуплено 2 500 тисячі книг, які з нетерпінням очікують бібліотеки.