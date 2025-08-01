Скандал вокруг фото Залужного был сознательно раскручен, — Юрий Сапронов

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Известный харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов на своей странице в Facebook заявил, что скандал вокруг фото Валерия Залужного в журнале Vogue был сознательно раскручен.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный снялся для украинского журнала Vogue и поделился своими соображениями относительно идентичности украинцев. Фото вызвали бурную реакцию, вызвав волну критики и мемов в социальных сетях.

На своей странице в Facebook Юрий Сапронов отмечает, что история вышла далеко за пределы снимка в костюме для модного издания. Он обращает внимание, что Залужный лично не делал никаких заявлений о политических амбициях. "Подумайте сами: отставной генерал, а ныне человек, который выстраивает дипломатическую карьеру, до сих пор не сделал ни одного заявления о намерении идти в политику, а тем более — претендовать на пост президента. Однако за него это сделали мы все. И, очевидно, будем продолжать это делать всякий раз, когда он попытается отойти на шаг от образа, который мы сами себе нарисовали", — пишет Сапронов.

Он отмечает, что большинство людей обсуждали только фото в журнале, даже не читая текста интервью. "Ведь все начали додумывать, что именно Залужный хотел сказать этим фото. Но все, что он хотел сказать, он сказал словами — в тексте, до которого мало кто дошел. Залужный не рекламировал духи — он говорил о проблемах военного времени, которые еще возникнут, о необходимости западной поддержки и готовности к тому, что мы можем ее не получить, он говорил о том, как строить отношения с западными соседями, но вам всем хватило фото", — говорится в заметке.

Бизнесмен убежден, что скандал вокруг фото Залужного был сознательно раскручен с иронией над его костюмом и будущими политическими перспективами. "Более того — иронизируя над политическим будущим Залужного и его способностями как государственного деятеля. Но Залужный ничего плохого не сделал.", — резюмирует Сапронов.