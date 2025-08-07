Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Спецпроект

Tolkовые партнерства: "Галиция Гринери" — технологии будущего в теплицах настоящего

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а её клиенты — крупный, средний и малый бизнес — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основано на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды наибольших вызовов.

Сегодняшняя история — о компании «Галиция Гринери», специализирующейся на выращивании овощей и зелени в теплицах. Производство расположено в городе Буск Львовской области. Именно здесь, в Западной Украине, круглогодично выращиваются экологически чистые продукты для украинского рынка, которые поставляются напрямую в местные и международные розничные сети.

Компания входит в состав нидерландского холдинга Galicia Greenery Holding BV, акционеры которого объединяют более 40 тепличных производителей в Нидерландах. Их опыт, знания и технологии гарантируют стабильно высокое качество продукции.

Инновации, которые работают 24/7

«Любая современная стеклянная теплица — это уже инновация, — рассказывает Сергей Ленчук, директор ООО «Галиция Гринери». — А чтобы оставаться конкурентоспособными и выращивать качественный продукт круглый год, нужно внедрять самые современные технологии».

В теплице работает компьютерная система управления климатом, которая автоматически контролирует:

  • температуру и влажность;
  • уровень солнечного света;
  • работу систем полива, отопления, вентиляции и штор.

Агрономы только корректируют параметры — остальное выполняет интеллектуальная система.

"Современная стеклянная теплица — это уже инновация", — говорит Сергей Ленчук, директор ООО "Галиция Гринери"
"Современная стеклянная теплица — это уже инновация", — говорит Сергей Ленчук, директор ООО "Галиция Гринери"

Экологическая ответственность — не тренд, а принцип

Современное тепличное хозяйство — это высокотехнологичное производство, в котором ключевую роль играют автоматизация, экологические подходы и энергоэффективность.

По сравнению с открытым грунтом, в теплицах «Галиция Гринери»:

  • потребление воды на одно растение — в 13 раз меньше;
  • не используются пестициды и гербициды;
  • применяются биологические методы борьбы с вредителями.

«Наша продукция — чистая и безопасная. Мы сами её едим и рекомендуем другим», — отмечают в компании.

В теплицах "Галиция Гринери" круглый год выращивают экологически чистые продукты
В теплицах "Галиция Гринери" круглый год выращивают экологически чистые продукты

Энергетическое партнерство с Tolk: стабильность во время войны

Круглогодичная работа теплиц энергозатратна, особенно зимой, когда нехватку естественного света компенсируют искусственным освещением — до 16 часов в сутки.

Сотрудничество с Группой Tolk продолжается с 2019 года — с момента запуска рынка независимых поставщиков. Во время войны компания неоднократно помогала в сложных ситуациях: 

«Благодаря Tolk мы могли бесперебойно поставлять украинцам свежую продукцию», — говорит Сергей Ленчук.

В апреле 2025 года Группа Tolk запустила инициативу по специальной маркировке продукции компаний, использующих «зелёную» энергию. Знак подтверждает, что продукция произведена со 100% использованием возобновляемой энергии.

Первой компанией, начавшей маркировать свою продукцию такими знаками, стала именно «Галиция Гринери».

"Галиция Гринери" стала первой компанией, которая начала маркировать свою продукцию "Зеленой маркой" Tolk
"Галиция Гринери" стала первой компанией, которая начала маркировать свою продукцию "Зеленой маркой" Tolk

Зеленая энергия — не просто имидж

Для компании важно, чтобы покупатели видели: её продукция экологична не только по технологии выращивания, но и по источнику энергии. Именно поэтому «Галиция Гринери» присоединилась к инициативе по маркировке продукции, выращенной с использованием зелёной электроэнергии.

«Мы стремимся к тому, чтобы наше производство имело минимальное воздействие на природу. Рационально используем ресурсы, поддерживаем инициативы перехода на возобновляемую энергетику. Маркировка «зелёной» продукции — ещё один шаг в этом направлении», — отмечает директор компании Сергей Ленчук.

В "Галиция Гринери" убеждены: зеленая энергетика — это правильный вектор
В "Галиция Гринери" убеждены: зеленая энергетика — это правильный вектор

Экологичность — это репутация, будущее и ответственность

«Любой бизнес принимает решения, исходя из экономической целесообразности, — говорят в «Галиция Гринери». — Мы уверены, что зелёная энергетика — это правильный вектор. Поддерживайте инициативы и инвестируйте в будущее».

«Галиция Гринери» — пример того, как гармонично сочетаются технологии, экология и бизнес.