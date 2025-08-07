Tolkовые партнерства: "Галиция Гринери" — технологии будущего в теплицах настоящего
Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а её клиенты — крупный, средний и малый бизнес — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основано на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды наибольших вызовов.
Сегодняшняя история — о компании «Галиция Гринери», специализирующейся на выращивании овощей и зелени в теплицах. Производство расположено в городе Буск Львовской области. Именно здесь, в Западной Украине, круглогодично выращиваются экологически чистые продукты для украинского рынка, которые поставляются напрямую в местные и международные розничные сети.
Компания входит в состав нидерландского холдинга Galicia Greenery Holding BV, акционеры которого объединяют более 40 тепличных производителей в Нидерландах. Их опыт, знания и технологии гарантируют стабильно высокое качество продукции.
Инновации, которые работают 24/7
«Любая современная стеклянная теплица — это уже инновация, — рассказывает Сергей Ленчук, директор ООО «Галиция Гринери». — А чтобы оставаться конкурентоспособными и выращивать качественный продукт круглый год, нужно внедрять самые современные технологии».
В теплице работает компьютерная система управления климатом, которая автоматически контролирует:
- температуру и влажность;
- уровень солнечного света;
- работу систем полива, отопления, вентиляции и штор.
Агрономы только корректируют параметры — остальное выполняет интеллектуальная система.
Экологическая ответственность — не тренд, а принцип
Современное тепличное хозяйство — это высокотехнологичное производство, в котором ключевую роль играют автоматизация, экологические подходы и энергоэффективность.
По сравнению с открытым грунтом, в теплицах «Галиция Гринери»:
- потребление воды на одно растение — в 13 раз меньше;
- не используются пестициды и гербициды;
- применяются биологические методы борьбы с вредителями.
«Наша продукция — чистая и безопасная. Мы сами её едим и рекомендуем другим», — отмечают в компании.
Энергетическое партнерство с Tolk: стабильность во время войны
Круглогодичная работа теплиц энергозатратна, особенно зимой, когда нехватку естественного света компенсируют искусственным освещением — до 16 часов в сутки.
Сотрудничество с Группой Tolk продолжается с 2019 года — с момента запуска рынка независимых поставщиков. Во время войны компания неоднократно помогала в сложных ситуациях:
«Благодаря Tolk мы могли бесперебойно поставлять украинцам свежую продукцию», — говорит Сергей Ленчук.
В апреле 2025 года Группа Tolk запустила инициативу по специальной маркировке продукции компаний, использующих «зелёную» энергию. Знак подтверждает, что продукция произведена со 100% использованием возобновляемой энергии.
Первой компанией, начавшей маркировать свою продукцию такими знаками, стала именно «Галиция Гринери».
Зеленая энергия — не просто имидж
Для компании важно, чтобы покупатели видели: её продукция экологична не только по технологии выращивания, но и по источнику энергии. Именно поэтому «Галиция Гринери» присоединилась к инициативе по маркировке продукции, выращенной с использованием зелёной электроэнергии.
«Мы стремимся к тому, чтобы наше производство имело минимальное воздействие на природу. Рационально используем ресурсы, поддерживаем инициативы перехода на возобновляемую энергетику. Маркировка «зелёной» продукции — ещё один шаг в этом направлении», — отмечает директор компании Сергей Ленчук.
Экологичность — это репутация, будущее и ответственность
«Любой бизнес принимает решения, исходя из экономической целесообразности, — говорят в «Галиция Гринери». — Мы уверены, что зелёная энергетика — это правильный вектор. Поддерживайте инициативы и инвестируйте в будущее».
«Галиция Гринери» — пример того, как гармонично сочетаются технологии, экология и бизнес.