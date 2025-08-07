Tolkовые партнерства: "Галиция Гринери" — технологии будущего в теплицах настоящего

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а её клиенты — крупный, средний и малый бизнес — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основано на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды наибольших вызовов.

Сегодняшняя история — о компании «Галиция Гринери», специализирующейся на выращивании овощей и зелени в теплицах. Производство расположено в городе Буск Львовской области. Именно здесь, в Западной Украине, круглогодично выращиваются экологически чистые продукты для украинского рынка, которые поставляются напрямую в местные и международные розничные сети.

Компания входит в состав нидерландского холдинга Galicia Greenery Holding BV, акционеры которого объединяют более 40 тепличных производителей в Нидерландах. Их опыт, знания и технологии гарантируют стабильно высокое качество продукции.

Инновации, которые работают 24/7

«Любая современная стеклянная теплица — это уже инновация, — рассказывает Сергей Ленчук, директор ООО «Галиция Гринери». — А чтобы оставаться конкурентоспособными и выращивать качественный продукт круглый год, нужно внедрять самые современные технологии».

В теплице работает компьютерная система управления климатом, которая автоматически контролирует:

температуру и влажность;

уровень солнечного света;

работу систем полива, отопления, вентиляции и штор.

Агрономы только корректируют параметры — остальное выполняет интеллектуальная система.

Экологическая ответственность — не тренд, а принцип

Современное тепличное хозяйство — это высокотехнологичное производство, в котором ключевую роль играют автоматизация, экологические подходы и энергоэффективность.

По сравнению с открытым грунтом, в теплицах «Галиция Гринери»:

потребление воды на одно растение — в 13 раз меньше;

не используются пестициды и гербициды;

применяются биологические методы борьбы с вредителями.

«Наша продукция — чистая и безопасная. Мы сами её едим и рекомендуем другим», — отмечают в компании.

В теплицах "Галиция Гринери" круглый год выращивают экологически чистые продукты

Энергетическое партнерство с Tolk: стабильность во время войны

Круглогодичная работа теплиц энергозатратна, особенно зимой, когда нехватку естественного света компенсируют искусственным освещением — до 16 часов в сутки.

Сотрудничество с Группой Tolk продолжается с 2019 года — с момента запуска рынка независимых поставщиков. Во время войны компания неоднократно помогала в сложных ситуациях:

«Благодаря Tolk мы могли бесперебойно поставлять украинцам свежую продукцию», — говорит Сергей Ленчук.

В апреле 2025 года Группа Tolk запустила инициативу по специальной маркировке продукции компаний, использующих «зелёную» энергию. Знак подтверждает, что продукция произведена со 100% использованием возобновляемой энергии.

Первой компанией, начавшей маркировать свою продукцию такими знаками, стала именно «Галиция Гринери».

"Галиция Гринери" стала первой компанией, которая начала маркировать свою продукцию "Зеленой маркой" Tolk

Зеленая энергия — не просто имидж

Для компании важно, чтобы покупатели видели: её продукция экологична не только по технологии выращивания, но и по источнику энергии. Именно поэтому «Галиция Гринери» присоединилась к инициативе по маркировке продукции, выращенной с использованием зелёной электроэнергии.

«Мы стремимся к тому, чтобы наше производство имело минимальное воздействие на природу. Рационально используем ресурсы, поддерживаем инициативы перехода на возобновляемую энергетику. Маркировка «зелёной» продукции — ещё один шаг в этом направлении», — отмечает директор компании Сергей Ленчук.

В "Галиция Гринери" убеждены: зеленая энергетика — это правильный вектор

Экологичность — это репутация, будущее и ответственность

«Любой бизнес принимает решения, исходя из экономической целесообразности, — говорят в «Галиция Гринери». — Мы уверены, что зелёная энергетика — это правильный вектор. Поддерживайте инициативы и инвестируйте в будущее».

«Галиция Гринери» — пример того, как гармонично сочетаются технологии, экология и бизнес.