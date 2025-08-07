"Станут пеплом кандалы": как семьи пленных борются за освобождение родных

Related video

Вчера, 6 августа, состоялась встреча Секретаря Координационного штаба Дмитрия Усова с семьями незаконно осужденных в России Оборонцев из разных бригад. Обычно, на таких встречах родственники пленных поднимают важные вопросы, связанные со своими близкими, которые находятся в российской неволе.

На вчерашней встрече речь шла, среди прочего, о правовых и гуманитарных механизмах освобождения, критериях формирования и направления запросов к российской стороне и обстоятельствах, влияющих на темпы переговоров с российской федерацией.

Кроме официальных встреч, родственники и все неравнодушные еженедельно проводят акции напоминания о пленных. Недавно по городам Украины и за рубежом состоялись манифестации ко Дню скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и мирных граждан, которые были замучены, казнены или погибли в плену. Одно из масштабных преступлений российской федерации по отношению к украинским военнопленным — теракт в Еленовке. Тогда, 3 года назад, в Волновахской исправительной колонии произошел взрыв. По официальным данным погибло 53 украинских военных, более 130 военных получили ранения.

День памяти фактически завоевали родственники погибших пленных. ОО "Сообщество Еленовки" подала петицию в Офис Президента с призывом установить государственный День памяти военнопленных, убитых во время жестокого теракта в Еленовке еще в 2023 году. Петиция быстро набрала необходимое количество голосов, однако постановление №10188 не принимали, аргументируя отказ перегрузкой календаря памятных дат.

Близкие погибших не остановились и благодаря постоянному напоминанию о необходимости памяти 21 июля 2025 года Комитет информационной и гуманитарной политики наконец поддержал проект постановления №10188. 22 июля 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение установить 28 июля Днем памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Борьба не заканчивается. В плену до сих пор находятся наши украинские пленные, за свободу которых борются их родные.

Юлия Ростовская активистка и соучредитель ОО Кордон, муж которой — защитник Мариуполя, военнослужащий 1го пограничного отряда ГПСУ, который незаконно осужден в рф и который сейчас находится в российском плену, написала песню "Верни". Жена пленного вложила в слова песни свои собственные переживания, с которыми она живет уже четвертый год — именно столько любимый уже находится в неволе.

"Я не встретила ни одной песни, которая бы стала исповедью женщины пленного, которая ежедневно поднимает руки к небу — не со смирением, а с верой. Которая держится как сталь и в которой любви больше чем в целой вселенной... я написала песню о нас... о тех, кто каждый день живет верой... и имеет надежду быть услышанной", — поделилась Юлия. "Станут пеплом скоро кандалы, заживут все разорванные раны", — поет автор в песне. И мы верим, что все пленные вскоре вернутся домой. А пока не теряем надежды и продолжаем встречаться на мирных акциях в поддержку пленных, помогать нашим государственникам не забывать о необходимости переговоров по обмену пленными и не молчать.