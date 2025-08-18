Что происходит с наймом в IT? Ответы — в новом эпизоде "Закрыл раунд"

Related video

На канале подкаста «Закрыл раунд» — новый выпуск. На этот раз ведущие Антон Полесков и Илья Кабачинский вместе с аналитиком данных Еленой Руденко разбирают, какие вакансии сейчас в топе, кому найти работу почти невозможно, а какие роли невозможно закрыть месяцами. Эпизод выходит при поддержке Favbet Tech .

Сегодня рынок выглядит парадоксально. Специалистов вроде бы хватает, но нужных людей — не найти. Senior-специалисты реже меняют работу и ценят стабильность, особенно если сохранили компенсацию времен пика индустрии в 2020–2021 годах. Бизнес же активно ищет тех, кто поможет продавать больше. Запросы на сейлзов и маркетологов выросли до 20% от всех вакансий. Спрос также высок и на специалистов по искусственному интеллекту.

По словам Елены Руденко, один из самых быстрых путей войти в индустрию — это работа в поддержке. Здесь ключевыми являются коммуникативные навыки и базовый английский. Дальше можно легко двигаться по карьерной лестнице.

На рынке прослеживаются и противоположные тенденции. Senior-специалисты чаще всего оставляют свои должности из-за конфликтов с менеджментом. Те же компании готовы тратить значительные ресурсы, чтобы получить взамен специалиста с нужной квалификацией. Нанимают и аутсорс, и продуктовые бизнесы, но первые делают это в значительно меньших объемах, чем несколько лет назад. Но что интересно — на рынке труда кандидаты наоборот снижают зарплатные ожидания, если долго не находят подходящую работу.

Джунов берут редко. Откликов на вакансии для джунов, кстати, тоже становится меньше. Часть новичков просто оставляет поиск работы, разочаровавшись после длительных неудачных попыток. Несмотря на это, рынок постепенно оживает, появляются новые вакансии в Defence Tech, R&D и сферах, далеких от классического tech-бизнеса.

ведущие подкаста Антон Полесков и Илья Кабачинский

Также в выпуске — разговор о зарплатных трендах, феномене двух работ, возвращении в офисы и найме украинцев в Европе. А еще — ответ на вопрос, как выбрать направление в IT, не занимаясь кодом, и какие навыки могут стать трамплином в новую профессию.

«Закрыл раунд» — подкаст о технологических феноменах, рынке и людях в нём. Проект выходит уже три года при поддержке Favbet Tech — украинской технологической компании из топ-50 IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.