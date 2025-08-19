Юлія Баранецька: українська інженерка, яка формує культуру якості у глобальних технологічних компаніях

У світі, де цифрові продукти виходять на ринок щодня, а конкуренція не знає кордонів, якість і швидкість стають головними факторами виживання бізнесу.

Юлію Баранецьку добре знають у професійних колах як інженерку, яка здатна з нуля побудувати процес автоматизації тестування, інтегрувати його у бізнес-логіку продукту та впровадити інновації, зокрема машинне навчання. Її рішення вже працюють у продуктах із мільйонними аудиторіями у США, Європі та Азії, а підходи, які вона розробляє, масштабуються на будь-який ринок.

Сьогодні Юлія займає позицію Senior Automation QA Engineer у Playtika — компанії, що входить до топ-15 світових ігрових студій із річною виручкою понад $2,5 млрд та 35 млн активних користувачів щомісяця, більшість з яких — у США.

Від перших ручних тестів — до впровадження AI у QA

— Юліє, ви починали як Manual QA Engineer. Яким був старт?

— Мій початок був у Dreamscape Networks у 2017 році. Я займалася повним циклом ручного тестування: від перевірки функціоналу та верстки до мобільного й кросбраузерного тестування. Це дало мені розуміння продукту на всіх рівнях і показало, наскільки дрібні деталі формують користувацький досвід. Тоді я усвідомила: майбутнє масштабних і динамічних проєктів — за автоматизацією.

— Що стало ключовим у переході до автоматизації?

— В EvoPlay я отримала перший серйозний досвід: писала автотести для UI та API, налаштовувала Allure-репорти у Jenkins, працювала з Java та Selenide. Ми тестували фінансові транзакції, де важливо було мислити і як інженер, і як бізнес-аналітик. У Uklon я вже будувала автоматизацію на рівні компанії: створювала фреймворки, впроваджувала регулярну звітність, навчала команду. Це скоротило час регресії з кількох днів до кількох годин і дозволило бізнесу оновлювати продукт у кілька разів швидше без втрат якості.

Один у полі воїн — і школа стратегічного мислення

— Ви не раз були ключовою чи навіть єдиною QA-персоною на проєкті. Що це вам дало?

— Це навчило мене приймати стратегічні рішення і брати повну відповідальність. У DatasTechnologies я писала бекенд- та веб-фреймворки з нуля, працювала з Mongo та Elastic, аналізувала великі обсяги даних. Там я зрозуміла, що QA — це не лише про пошук багів, а й про уміння визначати пріоритети, балансувати швидкість релізу і надійність, пояснювати команді, чому інвестиція у якість завжди повертається бізнесу.

Глобальний рівень: виклики Playtika

— Playtika працює з аудиторією мільйонів. Які інновації ви впроваджуєте там?

— Це складна екосистема з десятками сервісів, де навіть дрібний дефект може вплинути на мільйони користувачів. Моє завдання — інтегрувати UI та API тестування в єдину систему, оптимізувати пайплайни CI/CD, впроваджувати машинне навчання для прогнозування ризиків. Ми створили підхід, коли тести не лише знаходять помилки, а й дають аналітику для бізнес-рішень. Це знизило кількість критичних дефектів у продакшні та підвищило довіру між QA і розробкою.

QA як культура

— Ви часто наголошуєте, що QA — це більше, ніж тести.

— Якість — це культура. Це коли кожен у команді розуміє, що його робота впливає на результат. Моє завдання — зробити так, щоб тести були прозорими й корисними для всіх. Тоді вони стають не звітами, а інструментами зростання продукту.

Погляд у майбутнє

— Яким ви бачите майбутнє автоматизації?

— Ми йдемо до інтелектуальної автоматизації. Тести стануть гнучкими й адаптивними. AI матиме ключову роль, але людський контроль залишиться необхідним. Змінюється й підхід до найму: компанії дедалі більше цінують спеціалістів, які вміють працювати з AI-інструментами. Я бачу QA як серце аналітики та драйвер інновацій у технологічних компаніях.

Професійна активність та публікації

Окрім роботи, я беру участь у міжнародних спільнотах Exercism.org і codereview.stackexchange.com, де ділюся досвідом із колегами з різних країн. Публікую статті у DOU.ua, які збирають тисячі переглядів і десятки коментарів.

https://www.linkedin.com/in/yuliya-baranetska/