7 способів допомогти вашому улюбленцю впоратися з тривогою розлуки

Повернення до офісів після тривалої роботи з дому може стати викликом не лише для людей, а й для їхніх домашніх тварин. Для багатьох собак і котів це означає довгі години на самоті та підвищений ризик розвитку тривоги розлуки.

За даними експертів, майже 30% собак демонструють поведінку, пов’язану з цим станом. Імовірно, реальна цифра вища, адже симптоми з’являються саме тоді, коли власника немає поруч. Тривогу розлуки складно діагностувати – немає ані аналізу, ані тесту, який би її підтвердив. Науковці Waltham Petcare Science Institute, наукового центру компанії Mars Petcare вивчають механізми поведінкових проблем у собак, щоб удосконалити діагностику та підходи до лікування такої форми тривоги. Але спеціалісти сходяться на думці: профілактика завжди ефективніша, ніж боротьба з уже сформованою проблемою.

Ось декілька поряд для запобігання тривоги розлуки від експертки з поведінки тварин Теммі Кінг та ветеринарної лікарки Александри Моести:

1. Поступово привчайте улюбленця до розлуки.

Починайте з кількахвилинних відсутностей, для початку закрийте улюбленця в окремій кімнаті чи вийдіть на коротку прогулянку без нього. Лише коли він спокійно реагує, збільшуйте час розлуки.

2. Робіть ваші відхід та повернення буденними.

Не влаштовуйте надмірних прощань чи зустрічей, але і не тікайте непомітно. Подавайте приклад спокійної реакції при прощанні, щоб тварина розуміла: ваша відсутність – це звична частина життя.

3. Слідкуйте за поведінкою.

Встановіть вдома камеру, щоби бачити, чи з’являються у тварини ознаки стресу: скиглення, гавкіт, ходіння туди-сюди тощо. Це допоможе оцінити прогрес і скоригувати темп привчання до розлуки.

4. Створіть вдома безпечне місце.

Виділіть вдома затишне місце з улюбленою ковдрою, іграшкою або ласощами, щоб тварина почувалася в безпеці під час вашої відсутності.

5. Дотримуйтесь розпорядку.

Прогулянки, годування, ігри мають бути в один і той самий час. Передбачуваність допомагає знизити тривожність – як у тварин, так і у людей, до речі. Для розваг залишайте вашому улюбленцю інтерактивні іграшки, годівниці (іграшки для видачі їжі) тощо.

6. Заплануйте спільну фізичну активність.

Перед тим як ви підете, виділіть час на гру чи тренування. Це допоможе тварині витратити енергію та зробить відпочинок на самоті спокійнішим.

7. Не соромтеся просити про допомогу.

Залучіть друзів, родичів або спеціальну людину, яка допоможе з вигулюванням. Якщо проблема з емоційним станом улюбленця дає про себе знати, зверніться до кваліфікованого спеціаліста з поведінки домашніх тварин.

Тривога розлуки – не “примха” домашніх улюбленців, а цілком реальний важкий емоційний стан, який впливає на їхнє здоров’я. Чим раніше власники звернуть увагу на перші сигнали та почнуть діяти, тим спокійніше та щасливіше почуватимуться тварини.