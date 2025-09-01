Вибір школи англійської для дитини: 5 критеріїв, на які слід звернути увагу

Англійська вже давно перестала бути просто модним трендом, сьогодні — це мова міжнародної комунікації та інструмент для побудови міжкультурних звʼязків. Знання англійської стає ключем до провідних вишів за кордоном та дозволяє претендувати на місце у найпрестижніших компаніях як в Європі, так і далеко за її межами. Початок навчального року — ідеальний час для того, щоб підібрати зручний для занять час, визначитися з локацією та форматом навчання, що дозволить комфортно поєднувати уроки в закладі середньої освіти з вивченням англійської.

Related video

Як же обрати курси англійської, де дитина не просто буде вивчати нудну граматику, а раз і назавжди подолає мовний барʼєр? Відповідь на це питання допомогли знайти освітні експерти найбільшої академії англійської мови в Україні, випускники якої легко підкорюють ТОП-ВНЗ світу, — Study Academy.

Критерій №1: Мета

Обирайте мовну школу відповідно до цілей вашої дитини. Якщо вам потрібно покращити навички говоріння, варто розглянути можливість відвідування розмовних клубів, якщо дитина прагне опанувати IT-термінологію, необхідна школа, адаптована до потреб майбутніх айтішників.

Study Academy в цьому відношенні має чітке позиціонування. Так, наприклад, навчальні програми спрямовані на вивчення саме академічної англійської, де зосереджується увага на розвитку компетенцій, що відповідають вимогам іноземних закладів вищої та середньої освіти.

Діти навчаються за унікальною авторською методикою, що ґрунтується на досвіді університетів Великої Британії.

Програми поєднують вивчення мови з академічною підготовкою.

Випускники отримують впевнені знання та мовні навички, які дозволяють швидко адаптуватися до навчання англійською.

Завдяки персоналізованому підходу та понад 30 програмам для різного віку, учні досягають рівня, який надає змогу гарантовано ставати студентами партнерських вишів без вступних іспитів.

Критерій №2: Викладачі

Роль вчителя у навчальному процесі — фундаментальна. Від того, наскільки цікавим буде урок, залежить індивідуальний прогрес кожного учня. Міжнародний досвід є вагомою перевагою, яка дозволяє вчителю інтегрувати кращі світові практики та методи викладання тут, в Україні.

Якщо ви прагнете підготувати дитину до складання мовних іспитів, не менш важливою є наявність сертифікатів і відповідної ліцензії, що підтверджують рівень кваліфікації викладача. В ідеалі — мати можливість опановувати знання англійської безпосередньо з носіями мови.

Як показує досвід Study Academy , вчителями якої є як сертифіковані українські вчителі, так і носії мови з Великої Британії, США та Канади, це дозволяє розширити словниковий запас і навчитися вільно спілкуватися класичною англійською без акценту.

Критерій №3: Співвідношення вчителів до кількості учнів

Один вчитель в класі з 40 учнів не здатен проконтролювати успішність кожного належним чином. До того ж, це створює дискомфорт для дітей, які соромляться допустити помилку на публіці та не можуть розкрити на повну свій потенціал. Чим менше учнів у класі, тим ефективнішим є навчальний процес.

Ідеальне співвідношення викладач-студент — 1:8-10. В таких групах діти отримують максимум уваги від викладача, своєчасно заповнюють прогалини у навчанні та значно швидше засвоюють матеріал. Окрім цього, такий формат надає змогу проводити інтерактивні уроки, які підвищують залученість студентів і пізнавальний інтерес.

Таким чином, учні отримують стимул продовжувати вдосконалювати навички впродовж всього життя, а не лише вивчати мову для іспитів.

Критерій №4: Безпечна локація та комфортний навчальний простір

В першу чергу, слід врахувати зручність розташування мовної школи по відношенню до дому. Далека відстань може впливати на рівень мотивації дитини, на що особливо зважають у Study Academy . Академія англійської мови активно розширює свою мережу, відкриваючи навчальні центри у найбільш комфортних районах українських міст. В минулому році нові локації зʼявилися у Дніпрі, Одесі та Ірпені. У серпні 2025 року відбулося урочисте відкриття першої академії англійської мови у Львові. На сьогодні, Study Academy налічує 16 центрів преміум-рівня для дітей, підлітків та дорослих, програма яких задовольняє найамбітніші потреби у вивченні мови.

Освітній простір має відповідати сучасним потребам підлітків. Ноутбуки, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори: все це не просто модні гаджети, а важливі інструменти для повноцінного навчання.

За сучасних умов, не останню роль відіграє наявність альтернативних засобів живлення, генераторів і комфортного укриття на випадок тривоги. Це забезпечує безперебійність навчального процесу. Діти можуть зосередитися на уроках, розраховувати на 100% опрацювання навчального матеріалу та бути впевненими у його ефективності.

Критерій №5: Індивідуальний підхід

На перший погляд, це може здатися звичайним маркетинговим прийомом, розрахованим на підвищення цінності закладу освіти. Насправді ж, це важлива складова успішного освітнього шляху. Індивідуальний підхід дозволяє зробити навчання персоналізованим і максимально результативним для кожного учня:

Визначає рівень знань студентів і здібності до вивчення мов.

Оцінює потенціал студента і підбирає методи для його реалізації.

Враховує кінцеву мету та формує чіткий план для досягнення відчутного прогресу.

Щоб навчання по-справжньому було корисним, надзвичайно важливо не просто рухатися по застарілим інструкціям, а шукати нові шляхи, які на 100% підходять саме вашій дитині.

Жодний перелік критеріїв не замінить персональну екскурсію та консультацію, під час яких можна отримати відповіді на всі питання стосовно навчання особисто від адміністрації.

Лише 6 та 13 вересня на всіх локація академії англійської мови Study Academy пройдуть заключні Дні відкритих дверей!

Це справжнє свято англійської мови, яке дозволяє:

Дізнатися все про навчальні програми.

Почути найактуальнішу інформації про освітні тренди на глобальному рівні.

Пройти безкоштовний тест на визначення рівня мови та підібрати програму, яка ідеально підійде саме вашій дитині.