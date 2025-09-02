"Закрыл раунд" попал в шортлист "Слушно-2025": теперь нужен ваш голос

"Закрыл раунд" вошел в короткий список премии "Слушно-2025" сразу в двух номинациях — "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях".

Голосование слушателей уже открыто и продлится до 5 сентября, а результаты объявят 30 сентября. Мнение аудитории весит 50% от общего балла, поэтому значение имеет каждый голос.

Как проголосовать за "Закрыл раунд"

Голосование уже открыто и доступно на официальной странице премии . Чтобы проголосовать:

1. Зайдите в нужные номинации ("Подкаст о бизнесе", "Подкаст о науке и технологиях") и найдите "Закрыл раунд" в коротких списках.

2. Нажмите "Отдать голос" (по правилам — 1 голос в каждой номинации).

Почему именно "Закрыл раунд"

"Закрыл раунд" — популярный подкаст ведущих Ильи Кабачинского и Антона Полескова, который исследует технологические феномены, инвестиции и людей, стоящих за важнейшими новостями отрасли.

Гости студии часто рассказывают эксклюзивы, а для многих из них участие в подкасте становится первым опытом больших публичных интервью. За пять сезонов участниками "Закрыл раунд" были десятки украинских основателей и руководителей ведущих компаний, один из них — глава Минцифры Михаил Федоров.

В 2024 году команда подкаста запустила видео-формат и выпустила специальный эпизод о жизни технологического кластера Харькова во время войны.

Проект выходит при поддержке Favbet Tech — украинской технологической компании из топ-50 крупнейших IT-бизнесов Украины и соинициатора создания AI-комитета Ассоциации IT Ukraine.

О "Слушно"

Премия "Слушно" уже пять лет отмечает лучшие украиноязычные подкасты. В этом году "Слушно" наградит победителей в 12 основных номинациях. Впервые специальную награду получит и подкаст, который наберет наибольшее количество голосов аудитории.

Для "Закрыл раунд" это уже второе участие в премии — в прошлом году подкаст уже попадал в короткий список номинации "Подкаст о науке и технологиях" и занял вторую строчку.