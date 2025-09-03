В Офисе Генпрокурора фактически подтвердили, что Коломойского должны были бы освободить от уголовной ответственности, — СМИ

Офис Генерального прокурора в Верховном Суде признал, что сроки давности привлечения бизнесмена Игоря Коломойского к ответственности истекли.

Соответствующее заявил прокурор Офиса Генерального прокурора Роман Егжов 12 августа 2025 года. Об этом он сказал во время рассмотрения одного из ходатайств Коломойского, который уже два года находится под стражей. Об этом пишет Telegraf.

Как отмечает СМИ, когда истекает срок привлечения человека к ответственности, это означает, что лицо не могут уже судить. По делам с особо тяжкими преступлениями такой срок составляет от 5 до 15 лет, в зависимости от природы правонарушения. Однако он также может быть перечислен, если, например, лицо совершило новое преступление или скрывалось от правосудия.

Возвращаясь к делу Игоря Коломойского, несмотря на признание Офисом Генпрокурора истечения срока привлечения к ответственности, бизнесмена до сих пор удерживают под стражей, говорится в материале.

Издание напоминает, что Высокий суд Лондона признал законной национализацию "ПриватБанка", которая состоялась в 2016 году. По решению Фемиды, бывшие акционеры — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — должны возместить банку более 1,9 миллиарда долларов США. В то же время у бизнесменов остается возможность подать апелляцию.