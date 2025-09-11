Юлія Делані: Як просуватися в Instagram — методи, що працюють

Думка від експерта з 12-ти річним досвідом у маркетингу та просуванню в інстаграм Юлії Делані.

Instagram залишається однією з найсильніших платформ для особистих брендів та бізнесу. Але у просування тут стало викликом: у аудиторії зʼявилась банерна сліпота, люди втомилися від одноманітного контенту, алгоритми відсікають слабкі акаунти, а конкуренція лише зростає.

"Багато хто досі намагається просуватися старими методами: купують підписників, запускають гіви, копіюють чужі рілс, або роблять контент заради контенту, без чіткого розуміння яку емоцію це викличе, та які дії виконає глядач", — каже маркетолог та експерт з просування в Instagram Юлія Делані.

Що більше не працює

Гіви та масові конкурси. Алгоритми миттєво визначають "мертвих" підписників, і охоплення згорають.

Клонування чужих ідей. Однотипні відео під одну музику швидко набридають аудиторії.

Контент без сенсів. Без реклами та системного підходу чекати зростання — утопія.

Що працює у 2025 році в Instagram

Обличчя бренду. "У кожного бізнесу має бути персонаж, або ж сильна ідея. Люди купують у людей. Якщо ваш акаунт безликий, він програє навіть при хорошому продукті", — пояснює Юлія Делані.

Мікроісторії. Замість довгих текстів — короткі чесні історії у форматі рілс чи постів: як клієнт отримав результат, як бізнес подолав кризу, що відбувається "за лаштунками".

Контент із користю. Глядач має виходити з ваших сторіс чи рілс із конкретною ідеєю чи інсайтом, відчувати сильні емоції, натхнення, радість, жадібність, фомо.

UGC нового покоління, там де естетика, якість зображення, виходить на перший план. Важливо показати всі деталі товару, та його якості.

Розумна реклама. "Успіх дає наступний алгоритм: правильно зібрана цільова аудиторія, грамотно побудована унікальна торгова пропозиція (УТП), заклик до дії, довіра, обмежена пропозиція, партія, термін. Щодо ЦА: Один рілс працює для нових користувачів, інший — для тих, хто заходив на сайт, а третій — для постійних клієнтів", чим чіткіші критерії ЦА, тим вище конверсія з реклами"— додає Юлія Делані.

AI як помічник. Штучний інтелект пришвидшує створення сценаріїв, ідей та монтажу. Але головне — щоб у контенті залишався характер бренду.

Від охоплень до довіри

Сьогодні в Instagram вирішує не кількість переглядів, а довіра до автора чи бренду. "Я бачу це у роботі з різними проектами — від ресторанів і нічних клубів до ювелірних брендів та тревел-бізнесів. Перемагають не ті, хто постить найбільше, а ті, хто має обличчя і працює на довгострокові відносини з аудиторією", — ділиться Юлія Делані.

Практичний висновок

Успіх в Instagram у 2025 році — це не "більше рілсів" і точно не "тисячі нових підписників будь-якою ціною".

Це: чітке обличчя бренду, контент, що навчає і показує реальність, мультиплатформеність (Instagram + TikTok + Telegram + YouTube Shorts), використання AI для оптимізації, і системність у всіх діях", — підсумовує експерт Юлія Делані.