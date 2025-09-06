Хокей як бізнес: 10 правил Валерія Бобкова, які допоможуть українським компаніям вистояти та перемагати

Сучасний український бізнес — це перегони на шаленій швидкості та постійна адаптація до змін ринку, законодавства та конкуренції. Це не шахи з вдумливим аналізом кожного кроку, а радше хокей: жорсткий, стрімкий та непередбачуваний. Не дивно, що підприємці все частіше звертаються до спортивних методик та коучингу, щоб посилити свої лідерські навички та стратегічне мислення.

Валерій Бобков — колишній гравець "Динамо" Харків та збірної Естонії, чемпіон світу з хокею (IIHF, Белград, 2014), фіналіст Континентального кубка, а зараз коуч юніорської команди "Пантери" у Флориді.

Понад 10 років Валерій допомагає молодим спортивним талантам знайти свій шлях до перемоги та стати найкращою версією себе, зокрема – на безоплатній основі. Його вихованці неодноразово перемагали у чемпіонатах та турнірах, доводячи ефективність його методики. Тисячі годин його тренерських спостережень та напрацювань лягли в основу підручника з хокею, який використовують багато тренерів у різних країнах світу, щоб допомогти своїм підопічним швидше та ефективніше досягти піку спортивної форми.

Методологія Валерія Бобкова допомагає розвинути не лише спортивні прийоми, а й дисципліну, витривалість, уміння реагувати на зміни плану гри, стратегічне мислення та командну взаємодію. При цьому викладатися на повну, зберігати спокій під тиском і відновлюватися після помилок.

Ми зібрали 10 уроків Валерія, які однаково працюють на льоду та у бізнесі.

1. Можна програти із планом гри, але не можна виграти без нього

Бізнес = стратегія.

Перед кожною відповідальною грою коуч разом із командою детально розбирає гру суперників та розробляє сценарії під різні ситуації. Навіть коли суперник вдається до несподіваних кроків, наявність бази допомагає не розгубитися.

Для бізнесу це означає одне: навіть якщо ваш бізнес-план не спрацює ідеально, процес стратегічного планування дає структуру, впевненість і напрямок.

2. Розбити гру на мікроігри

Бізнес = фокус на завдання.

"Я завжди вчу своїх гравців ділити матч на маленькі відрізки. Кожен вихід на лід – це окрема гра. Ти можеш програти певний момент, але важливо вигравати наступний", — пояснює коуч.

Так і в бізнесі: великі цілі лякають, а минулі помилки заважають рухатися далі. Але якщо сконцентруватися на одному дзвінку, одному клієнті, одному проєкті — крок за кроком складається результат.

3. При різкому розвороті центр ваги має бути низько

Бізнес = бути ближчими до реальності.

"Якщо гравець тримає корпус високо при різкій зміні напряму – його просто заносить. І навпаки, що нижчий центр ваги, то стійкіший гравець. Відпрацюванню таких маневрів присвячено значну частину мого підручника з хокею. І це дає відчутні результати", – каже Валерій.

Те саме в кризові моменти бізнесу: керівник має бути ближчим до команди, до клієнтів, до продукту. Тільки коли тримаєш "центр ваги" низько, можна стабілізуватися.

4. Перемагає дисципліна та підтримка

Бізнес = культура, а не самий талант.

"У хокеї обдаровані гравці є завжди. Але виграють не вони, а дисциплінована команда, де всі одне одного підтримують. Я навчаю хлопців: талант – це старт, дисципліна – це перемога", – ділиться коуч.

Так і в бізнесі: навіть найперспективніші стартапи вигоряють, якщо немає налаштованих процесів та підтримки всередині компанії.

5. Команда переможців – не лише ті, хто на льоду.

Бізнес = цінувати непомітних гравців.

"За спиною команди завжди стоять ті, кого глядачі не бачать: лікарі, адміністратори, батьки, тренери. Без них не буває успіху", — наголошує Бобков.

У бізнесі це бухгалтерія, юристи, ІТ-підтримка. Їхню роботу часто не помічають, але саме вона дозволяє "форвардам" укладати угоди.

6. У кризі важливі три речі: шайба, партнер та суперник

Бізнес = фокус на головному.

"У найнапруженіший момент гравець бачить лише три речі: де шайба, де партнер, де суперник. Решта зникає", — ділиться тренер.

Коли компанія в кризі — важливо звузити фокус: мета бізнесу (шайба), команда (партнер), ринок та конкуренти (суперник). Все інше можна відкласти до спокійніших часів.

7. Сила маленьких кроків

Бізнес = системність.

"Ніхто не прокидається чемпіоном. За кожним успіхом – тисячі днів тренувань та мільйони маленьких кроків. Я навчаю хлопців: кожна правильно виконана вправа — це цеглинка у твоєму успіху", — каже Бобков.

Для бізнесу це Lean-підхід: щодня покращувати процеси, навчати співробітників, впроваджувати маленькі коригування.

8. Внутрішній ресурс – ключ до виживання

Бізнес = турбота про себе.

"Я завжди пояснюю хлопцям: ти не зможеш грати, якщо погано харчуєшся, мало спиш чи не відновлюєшся. Що складніша гра — то важливіше бути готовим фізично та психологічно", — зазначає Валерій.

Керівникам варто пам'ятати: лідер, що перегорів, не витягне команду з кризи.

9. Іноді "дивні" дії дають найкращий результат

Бізнес = нестандартні рішення.

"Я бачив гравців, які робили все не так, як у підручнику, і при цьому приносили перемогу. Іноді це дивно виглядає, але працює. Тоді моє завдання – не заважати, а допомогти закріпити результат", – ділиться тренер.

У бізнесі – це інновації. Не завжди ринок розуміє нові кроки, але якщо вони працюють, треба розвивати.

10. Коуч потрібен кожному

Бізнес = погляд з боку.

"Гравець у грі не бачить себе збоку. Він не помітить помилки у русі чи в стратегії. Для цього потрібен коуч. І це не обов'язково "зірка", іноді достатньо людини, яка ставить правильні питання", — пояснює Бобков.

І додає: Але коуч не допоможе тому, хто не готовий почути правду. Якщо ти думаєш, що вже знаєш усе — далі рости неможливо".

Замість післямови

Фраза, яку Валерій запозичив у свого тренера, стала девізом його методики: "Це теж пройде". Поразки та кризи — тимчасові, як і перемоги. Але саме дисципліна, щоденні кроки та вміння працювати з командою перетворюють тимчасову перевагу на стійкий результат.

У хокеї та в бізнесі виграють не найталановитіші, а готові вчитися та змінюватися.