Посилення підтримки бізнесу в умовах війни: Інтерв'ю з головою правління Кредобанку Якубом Карновскі

В умовах повномасштабної війни українські підприємства зіштовхуються із безпековими викликами, інфляційним тиском та дефіцитом обігового капіталу. Банківський сектор відіграє ключову роль у підтримці економічної стабільності. Про те, як український Кредобанк з польським капіталом працює в цих умовах, чому міжнародна співпраця є критично важливою та як банк підтримує бізнес у зоні високого ризику, ми поспілкувалися з головою правління банку Якубом Карновскі.

Польсько-українська співпраця: стратегічне партнерство в контексті війни та євроінтеграції

Як змінилася природа польсько-української співпраці в умовах війни, і які перспективи для двосторонніх відносин у контексті євроінтеграції та нової системи безпеки Європи?

Польсько-українська співпраця трансформувалася від гуманітарної підтримки на початку війни до стратегічного партнерства заради безпеки та економічної стабільності регіону. Як економіст із досвідом роботи у Світовому банку, я переконаний: стабільна, демократична Україна – ключ до безпеки Центральної Європи, до міцності та сталого розвитку усіх європейських країн. Євроінтеграція має бути чіткою, поетапною та незворотною стратегією.

Сучасна геополітична ситуація, зокрема агресивні амбіції росії, вимагає для України реальних гарантій безпеки – не декларацій, як у Будапештському меморандумі, а конкретних механізмів колективної оборони від ЄС та НАТО. Польща, спираючись на досвід реформ після 1990 року, зокрема "шокової терапії" Бальцеровича, показала, як радикальні зміни можуть вивести економіку на європейський рівень. Україна стоїть на схожому етапі: політична воля, ринкова гнучкість та міжнародна підтримка – запорука успіху. Часткові реформи неприпустимі, адже компроміси послаблюють прогрес. Відбудова України має стати спільним європейсько-українським проектом із залученням бізнесу, банків та міжнародних фінансових інституцій. Це можливість не лише для України, а й для Польщі — зміцнити власну економіку та гарантувати стабільність у регіоні. Якщо ми хочемо забезпечити майбутнє нашим дітям, ми маємо довести до справедливого миру в Україні. А після перемоги – інвестувати у відбудову. Це завдання і для України, і для Польщі, і для всієї Європи.

Стратегія Кредобанку після призначення нового голови правління

У лютому 2025 року НБУ затвердив вашу кандидатуру на посаду голови правління. Яким є бачення розвитку Кредобанку та його ключові пріоритети?

Кредобанк зосереджується на корпоративному сегменті та підтримці малого й середнього бізнесу, пропонуючи нові рішення для агро, інфраструктури, ІТ та логістики – галузей, що формують економічний хребет України. Партнерство з PKO Bank Polski, найбільшим банком Польщі, та міжнародними фінансовими інституціями забезпечує доступ до передового досвіду та ресурсів. Як єдиний банк з польським капіталом в Україні, ми бачимо перші кроки відновлення економіки. Проте повноцінна відбудова можлива лише за умов сталого миру, коли інвестори почнуть активно вкладати кошти.

Наша стратегія – забезпечити бізнес фінансуванням уже сьогодні, щоб підприємства могли зберегти діяльність і стати основою для майбутньої відбудови. Ми також розвиваємо цифрові сервіси та відкритий банкінг, щоб клієнти отримували сучасні, швидкі та зручні фінансові інструменти.

Досягнення Кредобанку за 2024-2025 роки

Які ключові досягнення банку за останній рік ви вважаєте найважливішими?

У 2024 році ми уклали нові угоди з ЄБРР, Bank Gospodarstwa Krajowego (за підтримки Єврокомісії) та запустили портфельні гарантії з DFC. Це дозволило видати кредити на 8,3 млрд грн. До кінця липня 2025 року загальний обсяг позик, виданих під гарантії ЄБРР і BGK з початку війни, сягнув майже 240 млн євро.

У рамках програми Ukraine Facility у третьому кварталі 2025 року ми спрямували 14 млн євро на кредитування бізнесу в "помаранчевій" зоні – регіонах із підвищеним безпековим ризиком. На Ukraine Recovery Conference у Римі Кредобанк разом із ЄІБ (Європейський Інвестиційний Банк) та ЄІФ (Європейський Інвестиційний Фонд) підписав лист про наміри щодо гарантійної угоди в рамках EU4Business, що передбачає покриття до 80% ризиків за кредитами. Це дозволить надати 37 млн євро для мікро-, малого та середнього бізнесу на інвестиційні та обігові потреби, включаючи лізинг і факторинг.

Значення міжнародного фінансування для українського бізнесу

Чому співпраця з World Bank, IFC, EBRD, DFC є критично важливою, і як це допомагає економіці України?

Українська банківська система демонструє виняткову стійкість, зберігаючи високу ліквідність попри відсутність стандартів управління ризиками для воєнних умов. У першому кварталі 2025 року частка проблемних кредитів у секторі знизилася до 28,6%, а в Кредобанку – до 7,95% станом на травень поточного року.

Проте ризики залишаються: втрата активів у зонах бойових дій, руйнування інфраструктури та економічний спад ускладнюють традиційні підходи до диверсифікації. Міжнародні інституції, такі як ЄБРР, Єврокомісія та DFC, надають довгострокові ресурси та механізми розподілу ризиків, що дозволяє банкам активніше кредитувати бізнес. Це сприяє створенню робочих місць, наповненню бюджету та довгостроковому відновленню економіки.

Перспективи економіки України на найближчий рік

Як ви оцінюєте перспективи української економіки з урахуванням війни, зниження інвестицій та залежності від зовнішньої підтримки?

Економічні перспективи залежать від безпеки, стабільності гривні та міжнародної підтримки. Інфляція, що сягнула 15,9% у травні 2025 року, поступово знижується. Облікова ставка НБУ на рівні 15,5% підтримує валютний ринок і контролює інфляційні очікування; зниження можливе з вересня за умови стабільного уповільнення. Прогноз зростання ВВП становить 2-3% за підсумками року, якщо безпека та підтримка збережуться.

Відбудова інфраструктури, гранти та кредити для МСБ, інвестиції у "зелений" сектор та ІТ залишаються драйверами зростання. У Кредобанку 60% портфеля – обігові кошти, але попит на інвестиційні кредити та лізинг зростає. Цифровізація та підтримка релокованих підприємств знижують ризики. За умови продовження міжнародної підтримки та збалансованої монетарної політики економіка має шанси на стабільне зростання.