Национальный рывок к долголетию: на AM Summit 2025 в Киеве впервые обсудят тему управления возрастом

30 октября 2025 года в Киеве, КВЦ "Парковый", состоится AM Summit 2025 — первый в Украине национальный саммит о Age Management, долголетии и личной эффективности. На фоне войны, стресса и потери продуктивности эксперты обсудят, как жить дольше, качественнее и оставаться продуктивными даже в самые тяжелые времена. Организаторы уже объявили имена ряда спикеров, но впереди — больше сюрпризов. Также часть средств с продажи каждого билета и акций в рамках мероприятия передадут на нужды защитников и защитниц Украины.

Related video

Зачем нам нужна стратегия долголетия

Полномасштабная война вызвала резкий демографический спад: массовая миграция, падение рождаемости, высокая смертность и старение населения. Согласно обзору Frontliner, еще в начале 2022 года в Украине жило более 40 млн человек (не считая оккупированных территорий). Война резко уменьшила это количество: сейчас нас около 30 млн, при этом Advanter Group, НБУ и Кабинет Министров сходятся на том, что в 2050-м население страны будет составлять 25 млн.

Это напрямую бьет по экономике, обороноспособности страны и качеству жизни населения. Для бизнеса — это дефицит кадров и выгорание команд; для государства — потребность в новой политике здоровья, где превентивная медицина и управление возрастом становятся приоритетом.

Война истощает быстро. Стресс, недосыпание, постоянная нагрузка — это бьет по здоровью не меньше, чем ранения. Я понял: без дисциплины и превентивных шагов долго не вытянешь. Поэтому спорт, восстановление, базовые обследования — это для меня такая же сила, как и оружие... Мы много внимания уделяем подготовке личного состава — тренингам по тактической медицине, навыкам эвакуации. Это спасает жизни каждый день. Но этого недостаточно. Человека надо не только спасти в моменте, но и сохранить его ресурсность и выносливость на длинную дистанцию. Следующий шаг — это комплексные скрининги и персонализированные программы поддержки. Чтобы это стало must-have, нужен пилотный проект, оценка результатов и масштабирование на все подразделения. Именно поэтому я поддерживаю эту инициативу и участвую в AM Summit 2025 делится командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди

Прогноз населения Украины

Что такое Age Management

Age Management — это наука и практика проактивного ухода за ресурсностью: от регулярных скринингов и персонализированных программ восстановления до изменения корпоративных политик. Это 4P-подход: прогностическая, профилактическая, персонализированная и партисипативная медицина. Age Management станет главной темой AM Summit, цель которого — начать культуру долголетия, от которой выиграют и люди, и компании, и государство. Амбициозная цель — вывести Украину к 2055 году в ТОП-5 наций-долгожителей.

Война очень четко напомнила нам, что здоровье — это самый большой ресурс и самый ценный капитал, который мы имеем. И о нем надо заботиться не постфактум, когда уже возникла проблема, а заблаговременно. Превенция для меня — это не только о личных привычках: питании, физической активности или регулярных обследованиях. Это значительно более широкое понятие, которое должно включать и государственные решения отмечает народный депутат ВРУ Оксана Дмитриева

Украинский институт будущего, как мы понимаем из названия, изучает будущие процессы, занимается сценарием моделирования, разработкой стратегий и помощью в их имплементации. В этом случае мы видим прямую корреляцию между превентивной медициной и влиянием на здоровье нации, на экономику, даже на капитализацию украинского бизнеса. Думаю, многие бизнесмены будут удивлены, узнав IRR (внутренняя норма прибыли, ВНП) инвестиций в поддержку здоровья своих сотрудников добавляет исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин

AM Summit 2025 — это 1 день, 7 секций, 30+ спикеров; возможность принять участие офлайн и онлайн. В программе — государственная политика долголетия; здоровье, производительность и эффективность команд; HR и здоровье работников; спорт и восстановление; инновации в медицине и биотехнологии; страховая модель, стимулирующая превенцию. Событие — сочетание практических кейсов, нетворкинга и поиска реальных решений для долголетия украинцев. Один из таких инструментов — NRG BOX: персональный 28-дневный набор саплементов, формулу персонализируют благодаря ИИ на основе анкетирования и медицинских данных, после чего ее верифицирует эйдж-менеджер. Для бизнеса — B2B-решение по повышению продуктивности; для военных и ветеранов — поддержка восстановления; для активных людей — ежедневный инструмент эффективности. Узнать больше о боксе и пройти предварительное тестирование можно будет и на мероприятии.

Каждый день я вижу, как война меняет наше общество и здоровье людей. Инфаркты сегодня "молодеют" — среди моих пациентов были военные 36, 27 и даже 21 года. Это следствие постоянного стресса, перенапряжения, постоянных физических нагрузок. И страдает не только армия, но и гражданское население. Лично для меня это означает, что превенция — не абстрактное понятие, а ежедневная необходимость говорит кардиохирург, директор института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, академик НАМН и НАН Украины, заслуженный врач, спикер AM Summit Василий Лазоришинец

В наших компаниях мы вводим систему регулярных чекапов, заботы о ментальном здоровье, программы психологической поддержки сотрудников — и даже больше, распространяем программы и на наших клиентов. Рад, что в стране появляются новые практики, такие как Age Management, но нужны более широкие социальные изменения. Введение превентивной и персонализированной медицины, практика корпоративного wellbeing не просто "актуально" — это вопрос выживания нации и бизнеса. Решение будем искать в рамках AM Summit 2025 делится предприниматель, ученый, основатель группы компаний Advanter Group и соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач

Кроме упомянутых спикеров, на саммите также выступят: Евгений Шагов (основатель AM Ecosystem), подполковник Дмитрий Олексюк (командир подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс"), Елена Бойченко (директор департамента заботы о безопасности и здоровье сотрудников МХП), Роман Двухрядкин (директор Киевского института реабилитации), Максим Криппа (основатель благотворительного фонда МК Foundation, президент Федерации киберспорта Украины) и многие другие.

Они объединят свой опыт в медицине, науке, обороне, бизнесе и политике, чтобы целостно представить национальную стратегию Age Management.

Участников ждут пошаговые решения по восстановлению энергии, инструменты управления возрастом, практические кейсы и нетворкинг — старт 365-дневного трека трансформации. Присоединиться офлайн в Киеве или онлайн, следить за обновлениями можно здесь: www.amsummit.global . Количество мест ограничено, поспешите присоединиться. Это не просто событие — это первый шаг к новому отношению к жизни и здоровью в Украине.

Мероприятие состоится при партнерстве группы компаний Dim , фонда MK Foundation , компаний Biopell Medical и Age Management System .

Контакты для медиа

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ