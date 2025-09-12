Детектива НАБУ обвиняют в сокрытии квартиры за 4 млн — Шабунин назвал это "ошибкой в декларации", — эксперт

Детектива НАБУ обвиняют в незаконном обогащении и скрытой квартире за 4 миллиона гривен, однако глава ЦПК Виталий Шабунин назвал это "ошибкой в декларации".

Об этом написал политический эксперт Олег Постернак, пишет издание Украинские новости.

"Ошибкой в декларации" назвал глава ЦПК Шабунин скрытую квартиру детектива НАБУ Тебекина, которая стоит 4 млн грн. И на этом основании побежал всем доказывать, что обвиняемому в суде за такое надо назначать не 3 млн грн залога, а всего 60 тысяч. О том, что родители Тебекина живут на оккупированной Луганщине и имеют российские паспорта, "активист" вообще "забыл", — написал эксперт.

По его мнению, такое поведение Шабунина обусловлено его тесными связями с НАБУ. "Как только вспоминают Бюро, у Шабунина сразу выключаются антикоррупционные рефлексы и включается вполне понятная, приземленная, корпоративная солидарность", — сообщил он.

Эксперт напомнил, что Тебекина обвиняют в незаконном обогащении и сокрытии дорогой недвижимости стоимостью 4 млн грн. Речь идет о двухкомнатной квартире в Ужгороде, оформленной на мать близкой знакомой детектива, написал он.

Также Постернак в своей заметке интересуется на какие доходы детектива могла быть приобретена эта квартира. "Ждем, что следствие это выяснит", — подчеркнул Постернак.

По его словам, суд решил, что есть основания подозревать Тебекина в незаконном обогащении и манипуляции в декларациях. Поэтому ему назначили залог в почти 3 миллиона гривен и отстранили от должности.

История о Тебекине и Шабунине, отметил эксперт, это не единичный факт — речь идет о системной проблеме.

Как сообщалось, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде залога в размере почти 3 миллиона гривен и отстранения от должности детектива НАБУ Виталия Тебекина, которого подозревают в незаконном обогащении и сокрытии недвижимости.