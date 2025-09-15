Brocard открыл Beauty Garden: "магазин-сад", меняющий правила игры в украинском бьюте-ритейле

В киевском ТРЦ Respublika Park открылся новый флагманский магазин сети BROCARD – Beauty Garden. Это крупнейшее парфюмерно-косметическое пространство в Украине площадью более 1 700 м² и одновременно первый в стране уникальный проект, реализованный в формате «магазин-сад». Для украинского бьюти-рынка это не просто открытие, а заявка на новые стандарты.

Related video

Beauty Garden объединяет классический ритейл и инновационные решения – это пространство, где покупки превращаются в уникальный эмоциональный опыт. Атмосферу создают флористические инсталляции, живые цветы, световые решения, тематические зоны и особая архитектура.

В магазине представлено более 400 брендов косметики, ухода и парфюмерии. Особая гордость – галерея ароматов. Здесь можно найти как легендарные культовые марки, так и новинки, которые только вышли на мировой рынок. А ещё – коллекцию из 111 нишевых брендов от парфюмеров со всего мира. Такой экспозиции ароматов нет больше ни в одном магазине страны.

Особое место в Beauty Garden занимает коллекция нишевых ароматов: 160 м², 111 брендов. Фото: BROCARD

Кроме широкого ассортимента парфюмерно-косметических товаров, Beauty Garden предлагает бесплатную диагностику состояния кожи и волос, персонализированные консультации, а также другие сервисы, призванные сделать покупку не просто транзакцией, а событием.

«Открыть такой масштабный проект в военное время – смелый шаг, – говорит Юрий Гаткин, соучредитель и управляющий бизнесом Brocard. – Beauty Garden – это символ надежды. Таким образом, мы демонстрируем свою веру в людей и в будущее страны. Да, это риск, но в то же время и сигнал рынку: даже во времена вызовов можно создавать что-то красивое и большое».

Менеджмент компании уверен: в эпоху цифровизации и стремительного роста онлайн-продаж офлайн-магазины не теряют смысла. Напротив, они дают то, чего интернет не способен обеспечить: эмоции, ароматы, текстуры, живое общение с консультантом.

На полках Beauty Garden представлено более 400 брендов, включая аптечную косметику и БАДы. Фото: BROCARD

На протяжении почти 30 лет работы в Украине BROCARD не раз доказывал: инновации, которые сначала казались рискованными, становятся нормой. Ещё в 1999 году компания открыла магазин со свободным доступом к товарам – тогда это выглядело странно, ведь потребители привыкли покупать «через прилавок». Сегодня такой формат воспринимается как очевидный. То же самое с нишевой парфюмерией: сначала – небольшой ассортимент и сомнения, теперь – самая динамичная категория.

«Мы всегда слушали рынок, но и доверяли интуиции. Многие решения казались слишком смелыми, но именно они формировали новую культуру потребления», – объясняет Юрий Гаткин.

Внедрение новых технологий неизбежно и в ритейле красоты. Гаткин признает, что диагностика с помощью камер или алгоритмов может стать важным инструментом. Но именно инструментом – в профессиональных руках консультантов: «В мире, который и так становится все более бездушным, мы верим в важность человеческого контакта. Машина может посчитать, но она не подарит эмоцию. А красота – это всегда про душу».

Оффлайн магазин дает то, что интернет не способен обеспечить: эмоции, запахи, текстуры, живое общение с консультантом. Фото: BROCARD.

Компания продолжает развивать и цифровые каналы – онлайн-магазин, мобильное приложение, электронные сертификаты. Но основная ставка делается на синергию офлайна и онлайна: в Beauty Garden покупатель может начать знакомство с продуктом в зале, получить консультацию, а затем оформить покупку онлайн. Таким образом, магазин становится не просто точкой продаж, а экосистемой, которая удерживает клиента за счёт сочетания сервиса, атмосферы и технологий.

Для украинского бьюти-рынка открытие Beauty Garden – пример того, как смелые проекты во время войны способны задавать новые стандарты. А для клиентов – приглашение в мир, где красота становится эмоцией.