Ни одно из десятков постановлений по делу Богуслаева не убеждает, что он должен оставаться под стражей, — адвокат

Адвокат 86-летнего генерального конструктора вертолетной техники Вячеслава Богуслаева Ростислав Кравец считает, что ни одно из решений суда по делу его клиента не содержит убедительной аргументации, почему он должен оставаться под стражей.

Об этом Кравец написал на своем канале в Телеграм, сообщают "Українські новини".

Адвокат напомнил, что Богуслаев находится под стражей уже более 1040 дней, и суд постоянно продлевает ему меру пресечения, не учитывая состояние его здоровья и эффективность менее строгих альтернатив.

"ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что любое дальнейшее содержание лица под стражей может считаться оправданным только при наличии конкретных признаков настоящей общественной потребности, которая, несмотря на презумпцию невиновности, преобладает над принципом уважения личной свободы. В деле Богуслаева В.А. таких признаков не установлено. Анализ определений суда и ходатайств прокурора свидетельствует о шаблонности подхода: из более чем 20 определений ни одно не содержит индивидуализированной оценки состояния здоровья или обоснования невозможности применения альтернативной меры пресечения. Ситуация осложняется тем, что речь идет о лице пожилого возраста с инвалидностью, перенесенными тяжелыми заболеваниями, потерей слуха и клинической смертью. При наличии таких обстоятельств дальнейшее содержание под стражей без надлежащего медицинского сопровождения потенциально выходит за пределы статьи 5 и приближается к сфере действия статьи 3 Конвенции", — отмечает Кравец.

"Таким образом, эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR приходят к выводу, что продолжение содержания Богуслаева В.А. под стражей объективно не соответствует требованиям индивидуального подхода, не демонстрирует реальной переоценки рисков с учетом течения времени, и является примером системного автоматизма, что противоречит как практике ЕСПЧ, так и фундаментальным принципам Конвенции", — добавляет адвокат.