Андрей Билецкий на YES-2025: нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", где очертил вызовы для Украины в сфере военных технологий.

"В 2022-2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения", — подчеркнул Андрей Билецкий.

О том, как Россия идет по украинским стопам в развитии технологий войны, о необходимости четкой стратегии технологических прорывов для удержания преимущества и актуальных вызовах для ВСУ.