78 объектов недвижимости: кто на самом деле владеет квартирой с "золотым унитазом"

Стало известно, кто является настоящим владельцем квартиры, которую народный депутат Ярослав Железняк выдавал за жилье Тимура Миндича, публикуя фото ванной комнаты с "золотыми унитазами". На самом деле, по данным СМИ, эта квартира принадлежит тестю народного депутата Антона Яценко — Ивану Петровичу Кравчуку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные из реестров.

В реестре недвижимости указано, что Иван Кравчук владеет тремя квартирами в доме по адресу Михаила Грушевского, 9а: квартира В15-2 площадью 246 кв. м, квартира В15-1 площадью 303 кв. м и квартира В6-2 площадью 247 кв. м. Кроме того, ему принадлежат пять паркомест в этом же доме, добавляют журналисты.

О родственных связях Антона Яценко и Ивана Кравчука ранее сообщало движение "Честно". В декларации самого Яценко указана жена — Кравчук Людмила Ивановна, дочь Ивана Кравчука.

Данные из OpenDataBot подтверждают, что Иван Кравчук и его дочь Людмила являются соучредителями объединения совладельцев многоквартирного дома на ул. Артема, 50.

Также известно, что номер телефона, которым пользуется Иван Кравчук, некоторые абоненты сохранили как "Иван Петрович от Яценко", говорится в публикации СМИ.

В целом, по данным медиа, на тестя Яценко, Ивана Кравчука, зарегистрировано 78 объектов недвижимости: 38 земельных участков, 14 объектов коммерческой недвижимости, 9 квартир, 11 домов и 6 паркомест.

Комментарий Яценко

Журналистам удалось связаться с самим Антоном Яценко. Он подтвердил, что Иван Кравчук действительно является его тестем и давно занимается бизнесом по сдаче в аренду жилой и коммерческой недвижимости.

В то же время Яценко подчеркнул: его тесть не является публичным человеком, не занимается политикой и не знает, что происходит в квартирах, которые сдаются в аренду, говорится в публикации.

"Я лично никогда не находился в квартирах на улице Грушевского, 9А, принадлежащих Кравчуку", — отметил он.

Квартира с ванной в "золотых тонах": что рассказал Железняк

СМИ напомнило, что 30 июля нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале "Железный Нардеп" опубликовал фото ванной комнаты в "золотых" тонах — с соответствующими стенами, сантехникой и унитазом. В заметке он отметил: "Относительно квартиры Миндича. Долго не мог поверить, но несколько гостей подтвердили подлинность".

К публикации, как указано в материале, была добавлена ссылка на YouTube-видео продолжительностью 20 мин 40 сек, где демонстрируется только это фото. В видео Железняк утверждает, что речь идет о квартире Тимура Миндича.

Он отмечал удобное расположение — рядом с Верховной Радой и правительственным кварталом, подземным паркингом и охраной, что позволяло проводить встречи незаметно, пишет СМИ.

В Telegram публикация быстро набрала 88 тысяч просмотров, на YouTube — 94 тысячи. В то же время стоит отметить, что в видео отсутствуют какие-либо документальные доказательства: нет номера квартиры, выписки из реестра недвижимости или подтверждения, что она принадлежит Миндичу, говорится в материале.