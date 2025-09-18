Українські вагони для Європи: як ТАС Дніпровагонмаш перетворює репутацію на нові контракти

Поки європейські виробники борються з бюрократією, український завод оперативно реагує на потреби клієнтів від Балтії до Хорватії

Related video

На найбільшій європейській залізничній виставці Innotrans-2024 у Берліні українські інноваційні вагони привернули увагу міжнародних експертів. А через кілька місяців ТАС Дніпровагонмаш підписав контракт на постачання 200 вагонів до Литви. Секрет успіху — швидкість виконання замовлень і конкурентна ціна при європейській якості. Поки європейські виробники борються з бюрократією, український завод оперативно реагує на потреби клієнтів від Балтії до Хорватії, демонструючи, як підприємству з віковою історією вдається розширювати географію експорту навіть під час війни.

Репутація, підтверджена контрактами

ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ, що входить до складу TAS Group, займає місце в топ-10 вагонобудівних підприємств Європейського економічного регіону не випадково. За майже століття роботи завод створив портфоліо зі 160 моделей різноманітних вантажних вагонів, включаючи продукцію, що відповідає європейським стандартам.

"Підприємство з репутацією та ім'ям, які добре знають не лише на теренах західної і північної Європи, але навіть в Азії", — так характеризують компанію її керівники. За роки історії завод співпрацював з країнами від Латвії до Індії, від Туреччини до Монголії.

Сьогодні ця репутація конвертується у конкретні контракти. Завод завершив постачання прототипів інноваційних вагонів для австрійських партнерів, підписав угоду на 200 одиниць готової продукції з Литовською Республікою після перемоги у тендерній процедурі, а також налагодив постачання зварних конструкцій до Хорватії.

Повний цикл виробництва в поєднанні з сучасною дослідно-конструкторською базою дає можливість виготовляти продукцію практично для всіх галузей промисловості — саме це стало основою для стабільних міжнародних відносин навіть у складних умовах.

Швидкість як конкурентна перевага

У глобальній конкуренції ТАС Дніпровагонмаш робить ставку на оперативність та ефективність. "Основними перевагами, які добре відомі нашим замовникам закордоном, є швидкість виконання замовлень і постачання готової продукції", — пояснюють на підприємстві.

Європейські виробники через відчутну нормативну бюрократизацію значно поступаються українським у термінах реалізації проєктів. Водночас завод пропонує нижчу ціну готового виробу зі збереженням аналогічної якості, чого досягає завдяки оптимізації виробництва і багаторічному досвіду у галузі машинобудування.

Ця формула успіху особливо цінується міжнародними клієнтами в умовах нестабільності ринків, коли швидкість реакції на потреби замовника стає критично важливою. Досвід виконання міжнародних проєктів, знайомство з новими технологіями та більш деталізовані підходи до контролю якості відповідно до вимог міжнародних стандартів допомагають із кожним новим проєктом лише покращувати продукцію підприємства.

Результат такого підходу — стабільне зростання довіри з боку іноземних замовників та розширення географії співпраці навіть у складний період.

Нова географія можливостей

Повномасштабна війна кардинально змінила бізнес-ландшафт. ТАС Дніпровагонмаш адаптувався до нових умов, переорієнтувавшись на ринки, які відповідають баченню, місії та етичному кодексу підприємства.

Активніше розвиваються зовнішньоекономічні зв'язки у двох ключових напрямках: матеріально-технічні закупівлі серед компаній ЄС та Азії, а також продажі вантажного рухомого складу до країн Балтії та зварних вузлів до країн Європейського Союзу.

Особливу увагу приділяють освоєнню європейських стандартів. На підприємстві проводиться ретельне дослідження нормативних документів ЄС щодо сертифікації і дозволів до експлуатації рухомого складу на залізних дорогах колії 1435 мм. Активна фаза підготовки майданчика для складання і зварювання візків для європейської колії демонструє стратегічне бачення розвитку.

Безперервна робота з австрійськими партнерами, компанією ТрансАнт, у напрямку проведення спільних розробок і сертифікації нової продукції стала основою для довгострокового партнерства на європейському ринку і демонструє стратегічний фокус на найперспективніших напрямках розвитку.

Роботи як відповідь на виклики часу

Технологічна трансформація на ТАС Дніпровагонмаш відбувається поступово, але цілеспрямовано. За останні роки значно збільшено парк обладнання з числовим програмним керуванням (ЧПК), а найновішим надбанням стало освоєння роботизованого зварювання.

Робот-зварювальник уже залучений у виробництво бокових стін вантажних вагонів, але його потенціал значно ширший. "Завдяки тому що роботизований зварювальний комплекс має можливість перепрограмування, під час виконання майбутніх замовлень його будуть залучати у виробництво й інших типів зварних конструкцій, не лише вагонів", — пояснюють на підприємстві.

Ця багатофункціональність робить інвестицію особливо виправданою. В умовах дефіциту кваліфікованих фахівців нове обладнання, залежно від складності і конфігурації виробу, може виконати обсяг роботи декількох спеціалістів.

Автоматизація впливає не лише на продуктивність, але й на якість продукції. Більш універсалізоване і гнучке роботизоване зварювання дає можливість швидше підготуватися до виробництва нових конструкцій та забезпечити стабільну якість виконання робіт.

Результат технологічної модернізації — здатність підприємства вчасно виконувати зобов'язання перед замовниками навіть у складних умовах та готовність до освоєння нових продуктових ліній.

Кадри вирішують все

Попри технологічну модернізацію, ТАС Дніпровагонмаш розуміє: майбутнє залежить від людей. Найбільш затребуваними на підприємстві залишаються електрогазозварники, зварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсарі зі складання металоконструкцій.

Підприємство активно співпрацює з освітніми установами: Новомосковським фаховим коледжем Українського державного університету науки і технологій, Дніпропетровським державним професійно-технічним навчальним закладом "Дніпровський центр професійно-технічної освіти", Українським державним університетом науки і технологій та місцевими навчальними закладами.

"Пропонуємо молодим фахівцям, що навчаються за профільними фахами, прийти з ознайомчою екскурсією на підприємство, пройти виробничу та технологічну практику з подальшим працевлаштуванням", — розповідають на заводі. Внутрішнє навчання для підвищення розряду і навчання другій професії доповнює систему підготовки кадрів.

Які навички цінують найбільше? "Вміння швидко адаптуватися під різні умови праці, наявність додаткових навичок, що можуть бути корисними в роботі, бажання вчитись і вдосконалювати на практиці отримані знання", — підкреслюють керівники.

Водночас підприємство забезпечує бронювання працівників та реалізує різноманітні соціальні програми. Першочергово — стабільне виконання фінансових зобов'язань перед працівниками та часткова компенсація вартості оренди житла для працівників з інших міст.

Такий комплексний підхід до кадрової політики — від залучення студентів до соціальної підтримки — забезпечує стабільність виробництва та готує підприємство до нових викликів майбутнього.

Група "ТАС" (TAS Group)

Один із найбільших та найдинамічніших диверсифікованих фінансово-промислових холдингів України, який успішно працює у різних секторах економіки, включаючи, машинобудування, металургію, логістику, аграрний сектор, банківський та страхування.

До складу Групи входять десятки підприємств, серед яких: Дніпрометиз, Нейл, ТАС Дніпровагонмаш, ТАС Полтаввагон, Стальзавод, АБ Столичний, Евотек, ТАС Логістик, ТАС Агро, а також інші виробничі та сервісні структури.

Окремим напрямом діяльності є фінансовий сектор, який охоплює ТАСКОМБАНК, АТ "Універсалбанк" (платформа Monobank), страхову групу "ТАС" та TAS Life, процесинговий центр TAS Link.

Група "ТАС" активно інвестує в інновації та модернізацію виробництва: від впровадження високотехнологічних ліній і роботизованих комплексів до автоматизації бізнес-процесів та переходу на "зелені" технології. Її компанії здійснюють постачання продукції та послуг не лише в Україні, а й на міжнародних ринках, зокрема в країни ЄС, Азії та інші регіони світу.

Серед ключових досягнень Групи — розвиток експортних напрямків, впровадження сучасних технологій виробництва, участь у відновленні та модернізації інфраструктури України, а також лідерські позиції на національному страховому ринку.

Група "ТАС" дотримується принципів сталого розвитку, підтримує екологічні ініціативи та приділяє особливу увагу підвищенню ефективності та якості своєї продукції й послуг.