Zero Trust + XDR: як побудувати систему кіберзахисту, якій не потрібна довіра

В ІТ-світі ніхто нікому не довіряє. І це — добре.

Чому? Тому що кожна організація, яка пройшла через реальний кіберінцидент, знає: найстрашніше — не розуміти, звідки та яким чином почалася атака. “Сліпі” антивіруси, відсутність записів у логах та VPN, який дав “тихий” доступ неавторизованому користувачу — це класика атак з боку зловмисників.

Але вихід є — і рішенням може стати архітектура Zero Trust і XDR-рішення, які працюють разом.

У чому проблема традиційних підходів?

Фаєрволи та антивіруси здаються оптимальним рішенням… до перших реальних випробувань. Класична модель кібербезпеки “довіряй, але перевіряй” вже не виправдовує очікувань — і ось чому:

● VPN відкриває всю корпоративну мережу, навіть якщо користувачі потрібно лише кілька сервісів;

● антивіруси не завжди фіксують атаки, що використовують легітимні інструменти Windows (так звані living-off-the-land-атаки);

● системи моніторингу часто працюють із запізненням або функціонують у розрізнених інтерфейсах.

У результаті компанія отримує багато проблем: низька видимість загроз, повільна реакція та відсутність цілісної картини.

Суть Zero Trust — і чому цей підхід заслуговує на вашу увагу?

Zero Trust — це підхід, який базується на правилі “не довіряти нікому за замовчуванням”, навіть якщо це співробітник всередині корпоративної мережі. Кожен доступ має бути обґрунтованим, перевіреним і контрольованим — раніше експерти компанії IT Specialist розповідали про це детальніше .

На практиці це означає, що доступи надаються не до мережі, а до конкретних застосунків. При цьому автентифікація базується на принципі least privilege — тобто на мінімальній кількості необхідних прав.

Перед тим, як дозволити доступ, обов’язково враховується стан пристрою, наприклад, чи є антивірус, чи оновлена система. У поєднанні з правильної реалізацією через рішення ZTNA компанія отримує ефективну ізоляцію, а отже — і зменшення площі атак.

До чого тут XDR і навіщо він потрібен?

Варто розуміти: ізоляція — це лише половина успіху. Для ефективного захисту компаніям потрібна реакція.

Саме це і забезпечує XDR — Extended Detection and Response, надбудова над класичним EDR (Endpoint Detection and Response). Це рішення об’єднує:

● події з кінцевих точок (комп’ютерів, серверів тощо);

● дані з мережі;

● сигнали з хмари;

● логіку облікових записів.

У результаті аналітики безпеки отримують єдине вікно для моніторингу, виявлення та реагування. У поєднанні із підходом Zero Trust це дозволяє блокувати загрози на етапі автентифікації, виявляти бічних рух зловмисників мережею та автоматизувати реагування згідно з політиками.

Хочете розібратися? Звертайтеся до професіоналів!

Необхідно наголосити, що впровадження Zero Trust та XDR — це не лише купівля ліцензій. Для результату потрібно змінювати архітектури, процеси, ролі. І саме на цьому багато компаній зупиняються, адже незрозуміло, з чого почати, як інтегрувати рішення різних вендорів та як навчити персонал.

Саме тому потрібна команда, яка вже має практичний досвід, методологію та інструменти.