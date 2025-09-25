Диджитальність у банках зосереджена на безпеці, індивідуальному досвіді клієнтів, виконанні регулятивних норм – Володимир Мудрий

Інтеграція цифрових технологій у банківську сферу України сьогодні відбувається активно, а зосереджується вона переважно на трьох напрямах – безпекових питаннях, додаткових сервісах для клієнтів (індивідуальному досвіді) та відповідності регулятивним вимогам. Про це розповів Голова Правління АТ "ОТП БАНК", Голова Ради НАБУ Володимир Мудрий під час заходу "Digital Horizons: Smart Banking" клубу "Банкір".

"З початком воєнного стану йшлося лише про тимчасовий доступ банків до "хмарних" технологій, які необхідні для високого рівня безпеки даних. Як голова Ради НАБУ вітаю нещодавню постанову НБУ, що передбачає довгострокові рішення для банківських установ. Адже "хмара" дозволяє найбільш надійно захищати дані та забезпечувати безперебійну роботу", – відзначив він.

За словами В.Мудрого, велика увага всіх учасників банківського ринку зараз звернена на кібербезпеку – від протидії DDoS атакам до боротьби із соціальною інженерією. "Свій важливий внесок уже робить АІ – він допомагає банкам не лише формувати для клієнтів цікаві фінансові пропозиції, а й звертати увагу відповідних підрозділів на підозрілі операції, і, таким чином, перешкоджати діям шахраїв", – наголосив СЕО ОТП БАНК.

Він підкреслив, що диджиталізація уже реалізована у важливих банківських операціях: "Запроваджені миттєві платежі – перекази "ходять" протягом 10 секунд. Здійснювалося це у важких умовах. І це той крок, на який європейським банкам знадобилися роки у мирних обставинах".

Водночас багато технологічних рішень мають бути втілені в життя найближчим часом. В.Мудрий зауважив, що запровадження open banking сприятиме розвитку сфери фінтеху, а новий Закон "Про факторинг", який набрав чинності, забезпечить створення національної цифрової платформи для факторингових операцій та сприятиме розвитку чітких і прозорих підходів до фінансування бізнесу. "Активно розробляється законодавство щодо віртуальних активів, і банків це неодмінно стосуватиметься у майбутньому", – сказав він.

СЕО ОТП БАНК перелічив також ті ключові диджитальні рішення, які можуть стати справжніми game changer і сприяти пожвавленню української економіки. "Важливою віхою стане перехід до єдиної зони платежів у євро – SEPA. Не менш значуще для ринку – впровадження механізмів акредитації партнерів банків за стандартами DORA, чого очікує від України ЄС. Нам необхідно розвивати ринок капіталів, і цей пункт поки під питанням. Крім того, іпотека на 100% має стати диджитальним продуктом – це також наразі у дещо підвішеному стані", – додав В.Мудрий.

Він нагадав, що в Україні зараз активно поширюються нові види платежів – через QR коди. "Тож, очевидно, це також знайде відображення у регулятивних нормах. Ще одна цікава технологічна новація банківської сфери – поява так званих "небіологічних колег", які працюють на базі штучного інтелекту. Практика показує, що це швидше допоміжна модель, яка потребує комплексного підходу та умовно чотирьох людських очей, які перевірятимуть роботу АІ. До речі, в ОТП БАНК сьогодні працює 5 небіологічних колег", – розповів В.Мудрий. Він висловив припущення, що тема АІ через певний час може втратити свою актуальність. "До 2022 року всі обговорювали big data, сьогодні серед топ-тем штучний інтелект. Але розвиток суспільства сьогодні такий, що за кілька років ми цілком можемо переключитися на нову революційну технологію", – підсумував В.Мудрий.