Приближение к идеалу: смартфоны серии Xiaomi 15T с камерами Leica

В Алло стартуют продажи только что презентованной флагманской серии Xiaomi 15Т. Смартфоны уже можно приобрести в Алло – от 19 999 гривень до 6 октября.

Xiaomi 15Т: фиксируйте идеальные моменты

Xiaomi 15Т (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) получил 6,83” AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Новинка работает на базе MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Емкая батарея на 5500 мА·ч (тип.) поддерживает гиперзарядку мощностью 67 Вт.

У модели 50 Мп основная, 50 Мп телефото- и 12 Мп ультраширокоугольная камеры. Объектив Leica Summilux, сенсор Light Fusion 800 с расширенным динамическим диапазоном и апертура ƒ/1,7 основной камеры обеспечивают детализацию, четкость, контрастность и передачу цветов даже при слабом освещении. Стоимость составляет 19 999 и 21 999 гривень в зависимости от конфигурации, а модели доступны в черном, сером и золотисто-розовом цветах.

Xiaomi 15Т Pro: новая эра профессиональной съемки

Xiaomi 15Т Pro (12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 12 ГБ+1 ТБ) с новой 5x-Pro-телефотокамерой Leica превратит каждый кадр в настоящий шедевр с оптическим 5х-зумом и 10х-зумом оптического уровня. Тройной блок камер состоит из 50 Мп основной камеры с OIS и сенсором Light Fusion 900, 50 Мп телефото- и 12 Мп ультраширокоугольной камер. Можно записывать 8К-відео и замедленное 4К-видео 120 кадр/с. Новинка работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 9400+. Частота обновления экрана – 144 Гц. Емкая батарея на 5500 мА·ч (тип.) поддерживает гиперзарядку – проводную 90 Вт и беспроводную 50 Вт. Xiaomi 15Т Pro в крепком корпусе с рамкой из алюминиевого сплава доступен в четырех цветах, а его стоимость составляет 27 999 гривень та 29 999 гривень. Модель Xiaomi 15Т Pro (12 ГБ + 1 ТБ) эксклюзивно представлена в Mi Store по цене 31 999 гривень.

Новинки работают под управлением Xiaomi HyperOS и поддерживают Xiaomi HyperAI для удобного ежедневного использования. Сверхбыструю съемку обеспечит новый режим уличной фотографии Leica, причем непосредственно с экрана блокировки. Модели защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. Впервые представлена технология, обеспечивающая более качественную связь: тюнер Surge T1S и антенный модуль Xiaomi Astral Communication интеллектуально управляют сигналами Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи для обеспечения более быстрого и стабильного соединения.

Новинки имеют официальную гарантию 2 года. Приятным бонусом станет доступ к YouTube Premium и Google AI Pro в течение 3 месяцев и бесплатная замена экрана в случае его разбития на протяжении 6 месяцев. Покупатели получают кешбэк по программе лояльности Алло Гроші. Во время одной покупки можно одновременно воспользоваться двумя программами лояльности – корпоративной Алло Гроші и национальной Fishka – двойная выгода.

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Відкрий Алло – закрий питання.