Популярные лекарства "Дарницы" стоят дороже аналогов, — СМИ

Цены на ряд популярных лекарственных средств украинского производителя "Дарница" оказались выше, чем у аналогичных препаратов других фармкомпаний. Об этом говорится в материале издания "Telegraf", пишет УНИАН.

По данным ресурса, мониторинг цен на сайте "Таблетки.юа" показал, что стоимость продукции "Дарницы" на ряд базовых препаратов превышает средние рыночные показатели.

В частности, Цитрамон "Дарница" стоит 27 грн, тогда как Цитрамон "Лубныфарм" — 22,70 грн. Аналогичная ситуация с Анальгином: у "Дарницы" он стоит 22,75 грн, тогда как у "Монфарм" — 9,20 грн. Валидол "Дарница" реализуется по 14,80 грн, тогда как Валидол "Фармак" — по 12,50 грн.

Как отмечает издание, из-за более высоких цен аптечные сети все чаще отдают предпочтение более дешевым аналогам, что создает для компании "Дарница" трудности со сбытом продукции.