Один з найбільших українських фармацевтичних виробників "Дарниця" подав заяву до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про можливі антиконкурентні дії з боку аптечних мереж і дистриб'юторів. Компанія заявила, що очікує від АМКУ "об'єктивної оцінки та рішення, яке усуне сумніви й забезпечить прозорі умови для всіх учасників ринку". Однак аналіз ринкової ситуації свідчить про інше: "Дарниця" намагається адміністративними методами компенсувати втрату цінової конкурентоспроможності, маючи одні з найвищих цін серед українських фармвиробників, кажуть профільні експерти.

Які причини нібито зникнення з аптек препаратів «Дарниця»

Фундаментальною причиною зменшення присутності препаратів "Дарниці" в аптечних мережах є завищена цінова політика компанії порівняно з аналогічними препаратами інших українських виробників, аналізують профільні експерти. За їхніми даними, "Дарниця" систематично встановлює одні з найвищих цін серед вітчизняних фармкомпаній і лише за останні два роки збільшила ціни на свої препарати на 120%.

«Маючи найвищі ціни серед вітчизняних виробників, компанія обрала стратегію адміністративного тиску замість очевидного ринкового рішення – зниження цін до конкурентоспроможного рівня», – зазначив один з експертів на умовах анонімності.

Конкуренція між виробниками

Справжня конкурентна боротьба розгортається не між "Дарницею" та аптечними мережами, а між різними фармацевтичними виробниками, додають профільні експерти.

"Дарниця" фактично намагається витиснути з ринку інших українських виробників, які пропонують аналогічні препарати за значно нижчими цінами. Використовуючи тиск через АМКУ, компанія прагне обмежити здорову конкуренцію та примусити споживачів купувати її завищено ціні препарати.

Показовим контрастом є, наприклад, фармкомпанія "Здоров'я", яка продовжує виробництво в прифронтовій зоні під постійними обстрілами, але підтримує конкурентоспроможні ціни. Це демонструє можливість ефективної роботи без адміністративного тиску на державні органи.

Провал власної стратегії

Аналіз бізнес-практик "Дарниці" розкриває системні помилки у стратегії компанії. Раніше вона компенсувала аптека витрати на промоцію своєї продукції, фактично "купуючи" місце на полицях. Але після скасування маркетингових договорів результат виявився передбачуваним: товари "Дарниці" природним чином втратили популярність через неконкурентоспроможну цінову політику. Замість зниження цін компанія обрала шлях лобіювання державних органів.

Така стратегія прямо суперечить президентському курсу на забезпечення доступності ліків для українців та принципам вільної конкуренції, додають експерти,

Ризики монополізації

Успіх ініціативи "Дарниці" може призвести до штучного зростання цін на життєво необхідні медикаменти. Для соціально вразливих груп населення це означатиме обмеження доступу до необхідного лікування.

Водночас успішні українські виробники, які демонструють відповідальну цінову політику, ризикують втратити ринкові позиції не через неефективність, а через адміністративний тиск найдорожчого гравця.