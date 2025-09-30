30 вересня – день жувальної гумки: несподівані факти про відомий продукт

30 вересня у світі відзначають день жувальної гумки – продукту, який давно став глобальним культурним явищем. За даними досліджень, щороку люди у світі споживають понад 100 тисяч тонн жуйки. І хоча для багатьох це спосіб швидко освіжитися, історія жувальної гумки налічує тисячоліття та має безліч несподіваних сюжетів, від медицини й військових раціонів до кіноекранів та космічних експедицій.

Давня історія та сучасні винаходи

Жувальна гумка має багато давніх прародичів. Ще 7 тисяч років тому мешканці Північної Європи жували березову смолу, а греки обирали мастику з фісташкового дерева. Ацтеки й майя мали власний варіант — чікле, це природний латекс. У XIX столітті американець Томас Адамс започаткував комерційне виробництво жуйки з чікле, а у 1884 році з’явилася перша ароматизована гумка – із лакрицею.

Справжній прорив стався наприкінці ХІХ століття, коли молодий підприємець Вільям Ріглі-молодший придумав додавати жувальну гумку як бонус до інших товарів. Juicy Fruit та Wrigley’s Spearmint швидко здобули популярність, а у 1914 році світ познайомився з Doublemint. Вже за кілька десятиліть компанія стала одним із найбільших рекламодавців США та розгорнула виробництво на інші континенти.

Війна, космос і світова популярність

У роки Другої світової війни виробництво гумки в США переорієнтували на потреби солдатів. Жуйка стала частиною пайків і допомагала знімати стрес на фронті. Після війни бренд Orbit, який зараз належить корпорації Mars, вийшов на цивільний ринок і швидко став міжнародним хітом.

У 1965 році гумка вирушила в космос на борту корабля Gemini 4. Відтоді вона входить і до сучасних космічних раціонів на МКС – там жувальна гумка допомагає боротися з проблемами зубів та сухістю у роті в умовах невагомості.

Жуйка як символ культури

З роками гумка перетворилася на символ легкості й молодіжної свободи. Ода жуйці – у пісні Елли Фіцджеральд «Chew chew chew» (1939), жуйка з’являлася у кадрах з Джеймсом Діном, жуйка була у житті Джона Леннона та Енді Воргола.

У кіно та літературі теж не обійшлося без жуйки: героїня “Чарлі та шоколадної фабрики” Вайолет Борегард була відома одержимістю жуйкою. Пізніше сцени з “Clueless” (де героїня Алісії Сільверстоун невимушено жує гумку) чи культового мюзиклу “Grease” закріпили образ жуййки у попкультурі. Сьогодні є відомі фотосесії з жуйкою за участі Брітні Спірс, Бейонсе, Біллі Ейліш і Гаррі Стайлса.

Наука та здоров’я

Жувальна гумка без цукру перестала бути просто солодкою розвагою. За даними Всесвітньої федерації стоматології (FDI), жуйка стимулює слиновиділення, допомагає видаляти залишки їжі та підтримувати оптимальний рівень pH у роті. Це знижує ризик розвитку карієсу.

Orbit та інші бренди безцукрової гумки рекомендуються як простий і доступний спосіб піклуватися про здоров’я зубів. Він не замінить звичну профілактику чищення зубів, але є допоміжним засобом. Сьогодні жуйку без цукру особливо любить молодь: вона стала маленьким жестом турботи про себе у повсякденності.

15 несподіваних фактів про жувальну гумку

Її жували ще в епоху неоліту.

Перша полоска-жуйка з’явилася у 1884 році.

Перші комерційні жувальні гумки були рожевими через відсутність інших барвників.

Щороку у світі споживається близько 100 тис. тонн гумки.

У Сінгапурі продаж жувальної гумки заборонено з 1992 року. Однак її все ще можна придбати у місцевих аптеках.

Поширений міф про “7 років у шлунку” — неправда: гумка виводиться природним шляхом за кілька днів.

Жуйка допомагає знижувати рівень стресу та покращувати концентрацію.

У 1965 році жуйка побувала у космосі.

Жувальна гумка без цукру визнана стоматологічними організаціями як корисна для профілактики карієсу.

У 1994 році зафіксували рекорд бульбашки із жуйки діаметром 58,5 см.

Щорічні витрати міст на прибирання викинутої гумки сягають десятків мільйонів доларів.

Відомі музиканти, як-от Дейв Грол (Foo Fighters), жують гумку під час виступів.

Молодь жує гумку втричі частіше, ніж люди старші 30 років.

Жувальна гумка була популярною серед солдатів під час Другої світової війни.

30 вересня офіційно святкують Національний день жувальної гумки. Це свято почалося із США.

Жувальна гумка – частина нашої історії, культури й щоденної турботи про себе. Від древніх цивілізацій до космосу, від кіноекранів до стоматологічних рекомендацій. Вона пройшла шлях, що вартий власного свята.