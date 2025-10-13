Новая технология LASIK с программой искусственного интеллекта в Британском офтальмологическом центре в Киеве

Related video

LASIK (Laser in situ Keratomileusis) — это вид лазерной хирургии глаза , который изменяет форму роговицы для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

По оценкам, около 80 000 украинцев ежегодно проходят процедуру LASIK, что делает её самой распространённой процедурой лазерной коррекции зрения. По данным Американской академии офтальмологии, примерно 98,9% пациентов достигают максимальной остроты зрения — до 100% без очков — уже в течение месяца после операции.

С момента одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 1999 году технология LASIK значительно улучшилась. Благодаря более точному предоперационному планированию и обновлённым хирургическим платформам в режиме реального времени пациенты могут рассчитывать на минимальный дискомфорт и быстрое восстановление зрения.

Наш опыт и обучение врачей

Эксперты Британского офтальмологического центра в Киеве находятся на передовой в области лазерной коррекции. Мы сотрудничаем с Академией практического тренинга Alcon (США), а наши хирурги имеют международные сертификаты и личные кабинеты в Академии, где отмечены все этапы обучения.

⚠️ Важно: проведение LASIK-хирургии офтальмологом без сертификата Академии Alcon — незаконно и может привести к ошибкам в планировании операции. Проверить наличие сертификата можно только по письменному запросу в центральный офис производителя лазера.

Индивидуальное планирование с ИИ

Сегодня LASIK выполняется на совершенно новом уровне. Использование искусственного интеллекта и систем «холодной» 3D-лазерной коррекции позволяет:

● проводить более точное предоперационное планирование,

● сократить время восстановления зрения до 1 дня,

● персонализировать лечение под уникальные особенности глаза пациента.

Одним из ключевых достижений стало индивидуальное картирование глаза. С его помощью мы создаём 3D-модель глаза (роговица, хрусталик, сетчатка), на основании которой лазер выполняет процедуру максимально точно.

Мы применяем два подхода:

● Волновой фронт (wavefront) — измеряет, как проходит свет через глаз, создавая карту для индивидуальной коррекции.

● Топографическое картирование — детально отображает поверхность роговицы, включая все её неровности. Особенно полезно при астигматизме в сочетании с близорукостью или дальнозоркостью.

По результатам медицинского контроля у пациентов, прошедших LASIK с топографическим контролем и ИИ, зрение 100% или выше встречается значительно чаще, чем после традиционного LASIK.

Технология отслеживания глаз

Во время операции пациенты непроизвольно двигают глазами. В наших системах это неопасно: лазер оснащён системой трекинга, реагирующей за тысячные доли секунды. Если глаз выходит за пределы рабочей зоны, лазер автоматически останавливается.

Это делает процедуру безопасной и максимально точной.

Искусственный интеллект — стандарт нового поколения

Интеграция ИИ в холодную лазерную коррекцию зрения уже стала реальностью. Алгоритмы помогают хирургам анализировать данные пациента, моделировать результат, учитывать индивидуальные параметры глаза и снижать риск ошибок.

✨ Каждый пациент для нас особенный.

Мы помогаем вернуть чёткое зрение, чтобы вы могли видеть этот мир собственными глазами.

