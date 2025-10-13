Новая технология LASIK с программой искусственного интеллекта в Британском офтальмологическом центре в Киеве
LASIK (Laser in situ Keratomileusis) — это вид лазерной хирургии глаза, который изменяет форму роговицы для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма.
По оценкам, около 80 000 украинцев ежегодно проходят процедуру LASIK, что делает её самой распространённой процедурой лазерной коррекции зрения. По данным Американской академии офтальмологии, примерно 98,9% пациентов достигают максимальной остроты зрения — до 100% без очков — уже в течение месяца после операции.
С момента одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 1999 году технология LASIK значительно улучшилась. Благодаря более точному предоперационному планированию и обновлённым хирургическим платформам в режиме реального времени пациенты могут рассчитывать на минимальный дискомфорт и быстрое восстановление зрения.
Наш опыт и обучение врачей
Эксперты Британского офтальмологического центра в Киеве находятся на передовой в области лазерной коррекции. Мы сотрудничаем с Академией практического тренинга Alcon (США), а наши хирурги имеют международные сертификаты и личные кабинеты в Академии, где отмечены все этапы обучения.
⚠️ Важно: проведение LASIK-хирургии офтальмологом без сертификата Академии Alcon — незаконно и может привести к ошибкам в планировании операции. Проверить наличие сертификата можно только по письменному запросу в центральный офис производителя лазера.
Индивидуальное планирование с ИИ
Сегодня LASIK выполняется на совершенно новом уровне. Использование искусственного интеллекта и систем «холодной» 3D-лазерной коррекции позволяет:
● проводить более точное предоперационное планирование,
● сократить время восстановления зрения до 1 дня,
● персонализировать лечение под уникальные особенности глаза пациента.
Одним из ключевых достижений стало индивидуальное картирование глаза. С его помощью мы создаём 3D-модель глаза (роговица, хрусталик, сетчатка), на основании которой лазер выполняет процедуру максимально точно.
Мы применяем два подхода:
● Волновой фронт (wavefront) — измеряет, как проходит свет через глаз, создавая карту для индивидуальной коррекции.
● Топографическое картирование — детально отображает поверхность роговицы, включая все её неровности. Особенно полезно при астигматизме в сочетании с близорукостью или дальнозоркостью.
По результатам медицинского контроля у пациентов, прошедших LASIK с топографическим контролем и ИИ, зрение 100% или выше встречается значительно чаще, чем после традиционного LASIK.
Технология отслеживания глаз
Во время операции пациенты непроизвольно двигают глазами. В наших системах это неопасно: лазер оснащён системой трекинга, реагирующей за тысячные доли секунды. Если глаз выходит за пределы рабочей зоны, лазер автоматически останавливается.
Это делает процедуру безопасной и максимально точной.
Искусственный интеллект — стандарт нового поколения
Интеграция ИИ в холодную лазерную коррекцию зрения уже стала реальностью. Алгоритмы помогают хирургам анализировать данные пациента, моделировать результат, учитывать индивидуальные параметры глаза и снижать риск ошибок.
✨ Каждый пациент для нас особенный.
Мы помогаем вернуть чёткое зрение, чтобы вы могли видеть этот мир собственными глазами.
Запишитесь на консультацию в Британский офтальмологический центр eyes.ua
С уважением, доктор медицины, учредитель клиники Наталья Фостер (Великобритания).
Ліцензія МОЗ України № 571894 від 05.01.2015р.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.