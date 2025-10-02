Про ринок праці в Україні: підсумки пресланчу від OLX Робота

2 жовтня команда OLX Робота поділились детальною ситуацією про те, що відбувається на ринку праці в Україні.

Яка ситуація на ринку праці з точки зору роботодавців?

За даними спільного опитування від OLX Робота та Європейської бізнес-асоціації 40% роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами. Найбільш скептичними виявилися великі компанії (понад 250 співробітників) – серед них 60% частіше прогнозують ускладнення. Водночас саме ці підприємства демонструють більшу готовність до системної співпраці зі студентами (49%).

З іншого боку, 29% роботодавців залишаються оптимістами. Найбільше позитивних настроїв – серед малого бізнесу (39%) та у сфері роздрібної торгівлі (35%).

Найбільше роботодавці відчувають дефіцит у робітничих спеціальностях:

● 63% компаній відповіли, що найбільше бракує саме «синіх комірців» – представників робітничих професій.

● 35% відзначили нестачу працівників середньої ланки («сірих комірців»).

● 19% вказали на дефіцит спеціалістів вищої кваліфікації.

● Лише 9% роботодавців зазначили, що їм бракує керівного персоналу.

На питання про подальші дії роботодавців для вирішення кризи кадрів станом на зараз найбільше респондентів вказали на збільшення мотиваційного пакету – 39%. 21% опитаних у 2025 році бачать вихід у наймі молоді до 25 років для подальшого навчання. 17% компаній розглядають можливість залучення працівників пенсійного віку. Натомість найм жінок обрали 15% роботодавців.

Як новий закон про дозвіл виїзду чоловіків 18–22 років вплинув на ринок праці

За даними дослідження OLX Робота, проведеного у вересні 2025 року серед 573 представників бізнесу, думки роботодавців розділилися. 36% респондентів підтримують дозвіл виїзду молодих чоловіків за кордон, тоді як 33% висловилися проти. Зокрема 41% роботодавців зазначили, що вже помітили вплив нового закону. Найбільше за результатами опитування наслідки помітили великі бізнеси.

Основною проблемою, яку відзначають компанії у зв’язку з новим законом про виїзд чоловіків віком 18–22 років, стало звільнення молодих працівників та ускладнення пошуку нових кандидатів.

Серед шукачів роботи, віком до 22 років, опитування показало, що 23% планують виїзд (12% скоріше планують, 11% точно). Головні причини – безпека та уникнення мобілізації (53% і 38% відповідно). Також 43% назвали мотивацією кар’єрні амбіції за кордоном, а 29% хочуть навчатись за межами України. Третина юнаків заявили, що хочуть просто подорожувати.

Водночас 45% не планують залишати Україну: 28% точно не планують, 17% скоріше ні. Ключові причини – бажання допомогти країні (39%), будувати кар'єру вдома (40%) та залишатися з родиною (48%). Близько 34% не впевнені, що за кордоном буде краще, а 15% не мають фінансових чи юридичних можливостей для виїзду.

Ситуація на ринку праці України за даними OLX Робота

Аналітика OLX Робота показує, що найбільше оголошень про вакансії стосуються робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій: продавець, водій, різноробочий, служба в силах оборони, вантажник, кухар, продавець-консультант, бариста.

Водночас OLX Робота проаналізувала професії, які збирають найбільше відгуків на одне оголошення. У цьому рейтингу лідирують: менеджер інтернет-магазину, пакувальник, оператор чату, вакансії для студентів та початку кар’єри, різноробочий, сторож, оператор ПК.

За даними OLX Робота, у серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури – по 55 тисяч гривень. Трохи нижче, на рівні 50 тисяч гривень, заробляють далекобійники, муляри та рихтувальники. У діапазоні від 42 до 46 тисяч гривень знаходяться доходи плиточників, виконробів, малярів, рієлторів, автомалярів та будівельників.

З цікавого: вакансії з пропозицією житла на OLX Робота отримують майже втричі більше відгуків, ніж ті, де такого “бонусу” немає.

Також майже утричі більше відгуків збирають вакансії, які відкриті для соціально вразливих груп населення. У два рази більше відгуків отримують вакансії, які мають пропозицію бронювання.