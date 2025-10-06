Интеграция сюрвейерских услуг в портовый менеджмент: опыт трансформации Херсонского порта под руководством Евгения Лукина

В глобальной логистике морские порты играют роль критически важных узлов, через которые проходят миллионы тонн грузов. По данным Американской службы таможенно-пограничного контроля, ежегодно более 11 миллионов морских контейнеров прибывают в порты.

Без независимой оценки невозможно управлять портовой экосистемой. В работу Херсонского порта обязательный сюрвейерский аудит был внедрен в то время, когда за его операционную работу отвечал первый заместитель директора Евгений Лукин — именно под его руководством в логистический процесс была интегрирована работа сюрвейерских компаний.

Опыт работы Евгения в области морской логистики — 12 лет как инспектор в Одесском порту, 2 года как заместитель директора по координации управления запасами и логистикой, 2 года как первый заместитель — позволили создать собственное видение развития порта, научно и практически обоснованное.

Сюрвейерские услуги: цели и заинтересованные стороны

В сюрвейерских услугах заинтересованы все участники логистического процесса: отправитель, перевозчик, порт, получатель груза. Для порта как для перевалочного пункта особенно важно осуществлять независимый контроль, чтобы грузы не нарушали нормативов безопасности, а инфраструктура использовалась эффективно.

На должности заместителя директора Евгений Лукин внедрил систему контроля, которая оптимально удовлетворяет потребности каждого участника логистической цепи. Для отправителей была обеспечена надежная система документального подтверждения качества и количества груза, а перевозчики получили возможность увидеть независимую оценку его состояния на момент принятия, что позволяет четко разграничить ответственность.

Экологический контроль и проактивный мониторинг качества

Ключевым инновационным компонентом системы стал усиленный контроль чистоты и жесткое соблюдение экологических норм на территории порта и объектах перевалки. Температура, влажность, влияние атмосферных факторов, неправильное хранение или накопление груза, по сравнению с тем, что указано в документах — все это может изменить качество груза.

В отличие от стандартных протоколов во многих портах, модель, внедренная Евгением Лукиным, предусматривает интеграцию сюрвейерского контроля в каждую фазу логистики. Впечатляющего результата удалось достичь благодаря "проактивному мониторингу" — главной составляющей системы. Порту необходимо не просто проверить, как груз доставлен или выгружен, а контролировать процесс на всех этапах без исключений, от склада отправителя, транспортировки, хранения и до перевалки на судно.

Инновации не просто прижились, но и впоследствии показали эффективность. Система контроля позволила за два года уменьшить количество нарушений международных экологических стандартов более чем на 30% — результат, который имеет прямое значение для конечного получателя груза. Такой подход является релевантным и соответствует требованиям программы U.S. Environmental Protection Agency (EPA) к портам и морской инфраструктуре, стандартам Marpol и Solas.

Лабораторные исследования как основа стандартизации и соответствия контрактам

Для многих международных контрактов, сертификаций, страховых случаев требуются данные, подтвержденные лабораторными анализами. Без лабораторных доказательств часто невозможно доказать, что изменения произошли после погрузки или из-за нарушения условий перевалки или хранения.

Именно поэтому, будучи ответственным за всю операционную деятельность порта, Евгений внедрил лабораторную проверку качества грузов как незыблемый стандарт. Даже незначительные отклонения от нормы могут привести к значительным финансовым потерям или угрозам безопасности. Если есть лабораторные данные, сюрвейер может аргументированно доказать, на какой стадии, из-за какого фактора произошел вред или изменение качества.

"Независимая оценка необходима в первую очередь порту как перевалочному пункту. Это повышает репутацию, формирует доверие. Во время работы в Одесском порту в 2000-х годах я видел, как игнорирование необходимости независимого асесмента лишает порт прибыли и возможности привлечения новых генеральных и сезонных грузов", — комментирует Евгений.

По данным исследований, независимые инспекции и тестирования значительно уменьшают риски потерь для торговых сторон. Фокус на независимую оценку деятельности Херсонского порта привел к национальному признанию услуг Евгения: за стратегические достижения Лукин был награжден Благодарностью Министерства инфраструктуры Украины.

Системные изменения и влияние на национальную конкурентоспособность

Внедренная Лукиным система обеспечивала непрерывность цепи качества: каждая операция документируется с указанием конкретного времени, персонала и оборудования, что позволяет мгновенно идентифицировать источник проблемы. Это создает карту ответственности, которая защищает интересы всех участников логистического процесса и, в итоге, обеспечивает увеличение чистой прибыли порта на 28%.

Система исключительного контроля, лабораторная интеграция и комплексный экологический контроль, внедренные Евгением Лукиным, показали экономическую и репутационную состоятельность в кратчайшие сроки после внедрения, что еще раз доказывает: независимая оценка это не прихоть, а важная бизнес-составляющая в логистической сфере.