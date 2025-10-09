Дмитро Бєлов про те, що книжковий бізнес — це інвестиція в пам'ять і репутацію

Ми звернулися до засновника "Видавництва "Адаптації" Дмитра Бєлова, аби поговорити про український книжковий ринок, видавничий бізнес та про те, чому суспільна дискусія навколо книжок про війну є не менш важливою, ніж їхні продажі.

"Чи не забагато книжок про війну?"

Це запитання останнім часом часто звучить як серед читачів, так і серед видавців. Але, на думку Дмитра Бєлова, воно не зовсім коректне:

"Поки жодна українська книжка про війну не здобула, скажімо, Букерівської премії, поки наш досвід не закарбувався в колективній пам’яті світу через найвищі культурні відзнаки, не може бути "забагато". Навпаки — ми маємо говорити про війну так, щоб цивілізований світ не забував, що вона триває".

Бізнес як стратегія пам’яті

Попри культурну місію, Бєлов дивиться на книжки ще й як підприємець. Адже видавництво — це бізнес із чіткою економікою: інвестиції, рентабельність, вихід на міжнародні ринки.

"Бізнес у книжках — це не тільки про продаж примірників. Це про створення репутації країни. Кожна наша книжка — це маленький культурний експорт, що формує у світі уявлення про Україну. Тому бізнес тут працює на стратегічну перспективу".

Чому війна має залишатися в центрі

За словами Бєлова, українській літературі ще потрібно "прорватися" у світовий культурний мейнстрим. Для цього необхідна і якість текстів, і переклади, і грамотна бізнес-стратегія.

"Нам треба орієнтуватися на цивілізований світ. Якщо ми хочемо, щоб у Лондоні чи Нью-Йорку розуміли, що відбувається в Бахмуті чи Херсоні, то наші книжки мають туди дійти. І це питання не тільки творчості, а й бізнесу — побудови системи дистрибуції, роботи з агентами, промоції на міжнародних майданчиках".

Книжка як бізнес-проєкт

"Видавництво "Адаптації" вже реалізувало кілька масштабних проєктів, серед яких артбуки та романи, пов’язані з воєнною тематикою.

Кожна книжка для нас — це окремий бізнес-кейс. Ми прораховуємо собівартість, прогнозуємо продажі, шукаємо точки беззбитковості. І водночас розуміємо, що фінансова модель має співіснувати з культурною цінністю".

Погляд у майбутнє

Видавець наголошує, що український книжковий бізнес має бути готовим до глобальної конкуренції. І тут війна — не перешкода, а, радше, виклик і шанс.

"Сьогодні ми воюємо не лише на фронті, а й за увагу світу. Книжка — один із найефективніших інструментів цієї боротьби. Тому я вважаю, що видавництво в Україні зараз — це не просто бізнес, а стратегічний бізнес".