"Покупай наше, украинское". 8 лекарственных препаратов накануне осенне-зимнего эпидсезона

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в сезоне 2024-2025 гриппом и ОРВИ больше всего болели дети 5-14 лет (более 1,5 млн случаев) и взрослые 30-64 лет (более 1,2 млн).

Рост сезонных заболеваний ожидается и в этом году.

Издание Delo выпустило рейтинг популярных лекарств в преддверии разгара осенне-зимних заболеваний (грипп, ОРВИ и т.д.). Издание отметило, что этот период традиционно повышает нагрузку на систему здравоохранения и семейные бюджеты украинских семей.

На портале отметили, что в этих условиях растет спрос на доступные лекарственные средства, произведенные в Украине. Часть из этих препаратов из рейтинга включена в программу "Национальный кэшбек", которая позволяет получить компенсацию за их приобретение.

По данным Delo, в ТОП-8 украинских лекарств для семейной аптечки входят:

Цитрамон У ("Лубныфарм") — жаропонижающее и противовоспалительное средство; от 21,1 грн за 10 таблеток.

("Лубныфарм") — жаропонижающее и противовоспалительное средство; от 21,1 грн за 10 таблеток. Парацетамол ("Здоровье") — классический препарат против температуры и боли; от 24,3 грн.

("Здоровье") — классический препарат против температуры и боли; от 24,3 грн. Бромгексин ("Монфарм") — средство от кашля; от 9,9 грн.

("Монфарм") — средство от кашля; от 9,9 грн. Мефенаминовая кислота ("Фитофарм") — противовоспалительное средство; от 75,5 грн.

("Фитофарм") — противовоспалительное средство; от 75,5 грн. Септефрил (Борщаговский ХФЗ) — антисептик для горла и ротовой полости; от 19 грн.

(Борщаговский ХФЗ) — антисептик для горла и ротовой полости; от 19 грн. Анальгин ("Червона зірка") — обезболивающий препарат; от 18,5 грн.

("Червона зірка") — обезболивающий препарат; от 18,5 грн. Амброксол ("Здоровье") — отхаркивающее средство; от 16 грн.

("Здоровье") — отхаркивающее средство; от 16 грн. Ибупрофен (БХФЗ) — противовоспалительный и жаропонижающий препарат; от 77,7 грн.

Базовый набор лекарств для осенне-зимнего периода обойдется потребителям в около нескольких сотен гривен, что приемлемо для большинства семей. Подобная ценовая доступность позволит не только пролечить заболевания, но и подготовиться к ним — проверить срок годности имеющихся лекарственных средств и, при необходимости, заменить их на пригодные по сроку препараты.

Специалисты напоминают, что лекарства нужно хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Влажность и высокая температура могут снизить их эффективность.

Поддержка отечественного фармпроизводителя означает не только обеспечение потребностей украинцев в лечении, но и укрепление нашей экономики во время войны.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.