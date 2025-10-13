Галина Грищук — образовательный лидер модернизации учебного процесса: новые направления и инновационные подходы в высшей школе

Образование XXI века сталкивается со многими вызовами: быстрая цифровизация, неравный доступ к современным технологиям, изменение роли преподавателя. В этих условиях необходимы педагоги, которые готовы стать проводниками изменений. Галина Грищук, преподаватель английского языка с многолетним опытом, относится именно к таким образовательным лидерам.

Ее диплом филолога английского языка и зарубежной литературы, подтвержденный обучением в Тернопольском национальном педагогическом университете, а также многочисленные сертификаты международных организаций создали прочную основу для дальнейших профессиональных инноваций.

Ответ на вызовы: образовательные инновации

Среди ключевых инструментов модернизации, которые активно внедряет Галина, — смешанное обучение (blended learning), сочетающее традиционные занятия с онлайн-платформами, проектно-ориентированное обучение, а также геймификация. Она первой в колледже начала использовать интерактивные инструменты вроде Kahoot, Mentimeter, Padlet, которые делают занятия динамичными, а студентов — более вовлеченными.

Особое место в ее работе занимают авторские методические разработки: рекомендации для государственной итоговой аттестации, учебно-методические пособия для студентов технических и творческих специальностей. Эти материалы не только одобрены методическими комиссиями, но и реально применяются в ежедневной практике преподавателей.

Результаты модернизации

Благодаря внедрению инновационных подходов студенты стали значительно активнее, охотнее приобщаются к исследовательским проектам, культурным мероприятиям и междисциплинарным инициативам. Если раньше они преимущественно выполняли задания формально, то теперь демонстрируют больше самостоятельности, инициативности и ответственности за результат.

Особое внимание уделяется формированию soft skills: критического мышления, коммуникативных навыков, креативности и способности работать в команде. Эти навыки стали неотъемлемой частью образовательного процесса благодаря тому, что задания ориентированы не только на проверку знаний, но и на развитие практических умений. Например, интерактивные платформы позволяют студентам быстро анализировать информацию, сотрудничать во время групповых проектов и презентовать свои идеи в новых форматах.

В то же время инновации требуют от преподавателя постоянного профессионального развития. Педагог неоднократно принимала участие в курсах повышения квалификации, в частности в Полтавском университете экономики и торговли, где изучала новейшие образовательные технологии. Ее готовность учиться и применять полученные знания на практике позволяет оставаться в фарватере мировых образовательных тенденций и быстро адаптировать учебные программы к новым вызовам.

Будущая роль преподавателя

Галина Грищук демонстрирует новую модель педагогики, где преподаватель — не только источник знаний, а наставник и модератор учебного процесса. Ее подход способствует тому, что студенты не просто усваивают информацию, а учатся мыслить, анализировать и применять знания в практических ситуациях.

Опыт специалиста убедительно свидетельствует: модернизация образования начинается с тех, кто готов сочетать смелость к изменениям с высоким профессионализмом. Ее авторские программы, интеграция цифровых технологий и ориентация на развитие ключевых компетентностей формируют новое качество учебного процесса. Стоит отметить, что эти подходы имеют универсальный характер и не ограничиваются локальными или европейскими рамками. Форматы blended learning, проектное обучение и интеграция цифровых платформ активно применяются в США и в ведущих университетах мира. Именно поэтому ее опыт органично вписывается в глобальные образовательные тренды, демонстрируя, что модернизация учебного процесса актуальна независимо от страны или образовательной системы.