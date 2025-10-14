Воевала с тремя армиями одновременно: почему Украина отмечает день создания УПА

Бойцы Украинской Повстанческой Армии (УПА) почти 20 лет находились в подполье, воюя против российских силовиков из МГБ-НКВД-КГБ, которые насаждали советскую власть в Украине. Кроме того, бойцы ОУН-УПА противостояли армиям трех государств, которые не желали видеть независимую Украину.

14 октября 1942 года — день создания УПА. 83 года назад Украинский Главный Освободительный Совет (УГВР) постановил, что пора создать боевые группировки, которые будут противостоять нацистской Германии и коммунистической России-СССР. Фокус решил рассказать об ОУН-УПА, поскольку деятельность повстанцев до сих пор сопровождается мифами, которыми в СССР дискредитировали украинское движение. Информация, изложенная в статье, основывается на исследованиях "Украинского института национальной памяти" (УИНП).

День создания УПА — как все начиналось

ОУН — организация украинских националистов, созданную в феврале 1929 года: она действовала во времена, когда Украину разорвали между двумя государствами. Польша контролировала западные регионы, проводя политику пацификации. Советский Союз контролировал остальные украинские земли, устроив Голодомор и выкашивая украинскую интеллигенцию.

В таких условиях появилась ОУН, которая в 1940 году разделилась на две ветви: ОУН(б) и ОУН(м). 14 октября 1942 года на основе ОУН(б) создали отряды Украинской Повстанческой армии. Возглавил отряды УПА Роман Шухевич (псевдоним "Тарас Чупринка"), которого агент СССР убил в 1950 году. После этого командующим стал Степан Бандера.

Таким образом, бойцы ОУН-УПА воевали с тремя противниками, которые не признавали право украинцев на собственное государство на своей земле. Первый противник — польские власти, второй — немецкие нацисты, третий — армия и НКВС (КГБ) СССР.

"Украинская повстанческая армия — это самая большая подпольная армия Европы времен Второй мировой войны, которая дольше всех провоевала за независимость страны", — пояснила автор просветительского YouTube-канала Дарка Гирна.

УПА до Второй мировой — ОУН во времена польской оккупации

Первое поле деятельности бойцов ОУН — это территория Украины, которая в 20-30 годах перешла к Польше по Варшавскому договору (апрель 1920). Украинцы устраивала атентаты (силовые акции) против представителей польского правительства. Наиболее широко пресса освещала три аттентата: ограбление почтового отделения, убийство секретаря консульства СССР во Львове и агента НКВД Алексея Майлова и министра МВД Польши Бронислава Перацкого (проводил пацификацию). Историк Ярослав Грицак подсчитал, что с 1921 по 1939 ликвидировали 63 человека — внешних и внутренних врагов.

Вторая Мировая война и УПА

Действия УПА во время Второй мировой войны подробно описаны на портале "Института национальной памяти". Указывается, что целью бойцов УПА было образование независимого украинского государства. Первые боевые отряды появилась на оккупированной нацистами территории Волыни, а позже — на Галичине, Полесье, части Подолья.

День создания УПА — как происходила военная подготовка Фото: Украинский институт национальной памяти

Волынская трагедия

В 1943 году на территории Волыни и соседних регионов обострились столкновения между украинцами и поляками, которые претендовали на те же самые земли. Начались взаимные нападения и убийства, которые привели к гражданским жертвам с обеих сторон. На Волыни, Галичине, Холмщине произошли события, которые Украина называет "Волынской трагедией", а Польша — "резней".

До сих пор не известно точное количество погибших с обеих сторон: Польша говорит о 50 тыс., украинские историки опровергают. Глава МИД Украины Андрей Сибига осенью 2025 года сообщил, что началась эксгумация жертв.

УПА и армия СССР

Стычки подразделений УПА с советской армией начались в 1944 году, после отступления нацистов с территории Украины. Повстанцы нападали на военные колонны, устраивали засады, атаковали представителей власти. Между тем против УПА действовали агенты НКВД, которые устраивали карательные операции и провокации. В 1944 году командующие УПА реформировали войско, которое еще 10 лет в подполье воевало с российскими оккупантами.

УПА и НКВД после окончания войны

С 1942 года ОУН-УПА воевало на два фронта — против нацистов, а когда их прогнали, то против коммунистов. Акции направляли на борьбу с советскими агентами, осуществляли саботаж, диверсии, покушения. Последний известный бой отряда УПА с НКВД состоялся 12 апреля 1960 года.

Как свидетельствуют бумаги КГБ, исследованные историками УИНП, в Украине и СССР провели серию провокаций для компрометации УПА.

"Они под видом бандеровцев творили все, что хотели. Могли убить, расстрелять, и вроде бы это бандеровцы делали, но это были русские, это были наемники России, это были люди из органов МГБ [Министерство государственной безопасности СССР — ред.]", — рассказал в проекте "Лица Независимости" политзаключенный Иосиф Гевчук.

В документах КГБ также можно узнать, кто мог действительно бояться УПА и жаловаться на действия подпольщиков. Повстанцы были опасны для российских оккупантов — представителей власти, спецслужб и тому подобное. При этом действовали бойцы по всей территории Украины: даже на Сумщине и Харьковщине.

День создания УПА — украинские повстанцы на Пасху в 1950 году Фото: Украинский институт национальной памяти

Историки УИНП отмечают, что в 60-е годы 20 века отдельные бойцы скрывались и время от времени вступали в столкновения с НКВД. Кроме того, некоторые сидели в подполье до 1991 года и вышли только с восстановлением независимости Украины.

14 октября — день создания УПА

14 октября 2025 года украинцы, поддерживающих цели ОУН-УПА, могут почтить героев армии, которая отстаивала идею существования Украины 20 лет подряд и все же победила, став свидетелем восстановления независимости в 1991 году.