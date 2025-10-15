Когда лед трескается: Евгений Пастух о том, как найти опору, когда теряешь то, что определяло тебя

У каждого спортсмена есть момент, когда тишина после финального свистка звучит громче любых овации. Для Евгения Пастуха, восьмикратного чемпиона Украины по хоккею, игрока национальной сборной и драфтованного клубом St. Louis Blues, таким моментом стала травма, поставившая точку в 16-летней профессиональной карьере.

Но именно она открыла другую дверь — в тренерство. Сегодня Евгений живет в США, возглавляет Rockets Hockey Club (Bridgewater, NJ), одну из самых успешных юниорских команд региона, и учит детей не только кататься, а думать, лидировать и находить опору даже тогда, когда лед трескается под ногами.

Мы поговорили с ним о травме, силе восстановления и о том, как тренер может помочь юным спортсменам не просто выигрывать, а расти.

Евгений, ваша тренерская карьера началась после успешной карьеры хоккеиста. Что стало причиной смены профессии?

Честно? Это произошло не по выбору, а с болью. После 16 лет в хоккее за сборные Украины, Латвии, Казахстана, травма поставила точку. Первые месяцы я просто не знал, кто я сейчас. Но потом понял: если не могу больше играть, могу учить других. Так я стал тренером: сначала в ДЮСШ "Днепр" Херсон, потом в Донбасс Донецк, где мы выиграли чемпионат Украины. Новая жизнь началась там, где казалось — все кончилось.

«Травма – это не конец, это приглашение измениться»

Многие спортсмены после травмы теряются. Как вам удалось не только восстановиться, но стать тренером?

Мне помогла моя семья и наука — теория посттравматического роста Тедеши и Келгуна. Она о том, что после удара жизни можно не просто восстановиться, а вырасти.

Я начал с учебы, получил американскую сертификацию хоккейного тренера, задавал себе простой вопрос: что я могу сделать с этой болью? И ответ нашел на льду рядом с детьми. Они учились играть, а я — жить заново.

Как вы прошли путь от отрицания до принятия? Что помогло найти новую точку опоры – семья, спорт, вера, тренерство?

Движение. Даже когда не знаешь, куда. Я долго боролся с чувством, что все потеряно, но однажды увидел, как мой маленький сын падает и поднимается на катке – и улыбается. Вот он, ответ: принятие приходит, когда учишься радоваться чужим победам. Меня спасла семья и ребята, которых я тренировал. Каждый шаг вперед напоминал мне, что я тоже могу подняться.

Как опыт травмы повлиял на вашу тренерскую философию?

Травма сделала меня более внимательным. Я перестал гнаться за результатом и начал ценить процесс. Моя философия теперь базируется на мышлении роста Кэрол Двек — мировой концепции развития через вызовы.

Я объясняю детям: ошибка – это не крах, это ступенька. Не точка, а запятая. И когда они это понимают, начинают играть свободно.

Именно об этом я написал в своем пособии "Катайся. Думай. Лидируй" — о том, что настоящий лидер сначала учится мыслить.

Какие новые подходы к тренировкам появились после травмы? Например, подход к нагрузкам, разминке, восстановлению — что вы изменили в системе подготовки?

Я перестал измерять прогресс только потом. Изучал интегрированную модель психологической реакции на травму – авторитетную научную модель, применяемую в НХЛ и NCAA. Она учит, что тело и психика восстанавливаются вместе. Поэтому теперь я строю тренировки так, чтобы нагрузка и отдых чередовались гармонично.

В результате команда Rockets PeeWee Major Elite в этом году взяла 2 место на CCM MLK Invite в Массачусетсе, и без серьезных травм. Я думаю, что это настоящая победа.

Как вы работаете с юными спортсменами, когда они испытывают поражение или кризис? Какие лучшие мировые практики используете?

Мы практикуем терапию принятия и ответственности (ACT) Стивена Хайеса – одну из лучших мировых методик работы со стрессом. Ее суть — не убегать от боли, а принимать ее и действовать по своим ценностям. Когда происходит поражение, я говорю ребятам: "Да, ты проиграл. Но что ты из этого вынесешь завтра?" И они начинают думать, а не просто страдать. Это настоящее восстановление.

Используете свою историю в качестве примера для игроков? Как они реагируют, когда видят, что тренер тоже проходил через потери?

Использую, но не как драму. Я рассказываю не как было тяжело, а что я сделал после. Когда ребята узнают, что я был 8-кратным чемпионом Украины, сыграл 30 игр за сборную, выступал в чемпионатах Латвии и Казахстана, а теперь тренирую команду в США, они видят: можно начать с нуля и все равно побеждать. И тогда они начинают больше доверять не только мне, но и себе.

Как вы учите ребят не бояться ошибок? Ведь в юношеском спорте страх ошибки часто сильнее желания победить.

Мы разбираем ошибки без критики. Я говорю: "Ошибка — твой персональный тренер, просто невидимый". Я опираюсь на фреймворк стойкости Мартина Селигмана, известного исследователя психологической выносливости. Его подход доказывает, что стойкость не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы осознавать свои реакции.

Когда дети перестают бояться, они начинают играть смело. И тогда рождается настоящий хоккей.

Как вы строите ментальную выносливость? Есть конкретные ритуалы или упражнения, помогающие игрокам не сломаться под давлением?

Мы практикуем соматическое переживание — телесно-ориентированный подход Питера Левина, который применяют в лучших центрах реабилитации мира. Это об осознании телесных сигналов: дыхания, напряжения, ритма и о безопасном “выпускании” энергии стресса.

Перед игрой мы не просто разминаем тело, а успокаиваем систему. Это помогает устоять под любым давлением. Ведь мышцы помнят страх, но могут научиться двигаться и без него.

﻿Как вы узнаете, что игрок «теряет лед под ногами» — психологически? Что вы делаете в таких случаях: разговор, индивидуальные тренировки, пауза?

Я просто смотрю в глаза. Если взгляд "пустой", значит, ребенок потерялся внутри себя. Тогда я не давлю. Мы выходим на лед вдвоем, просто катаемся молча. Потом говорим. Иногда именно тишина лечит лучше любых слов.

Что вы сами вынесли из этого опыта для себя как человек, а не только как тренер?

Я понял, что сила – это не только о теле. Это о способности подняться, когда уже не можешь. Травма забрала карьеру игрока, но дала понимание, как рождается характер. Теперь, когда вижу, как мои подопечные из Rockets Hockey Club выигрывают не потому, что самые сильные, а потому что самые сознательные, я знаю: мой путь имеет смысл.

Сегодня для нашего общества тема преодоления травмы и адаптации к новым реалиям особенно важна. Какие советы из своей тренерской практике вы могли бы дать людям, переживающим потерю или переломный момент?

Я не психолог, поэтому не могу давать такие советы профессионально. Но как тренер, видевший много падений и подъемов, могу сказать, что главное — не убегайте от боли. Позвольте себе ее почувствовать. Во-вторых, двигайтесь маленькими шагами. В спорте нет больших скачков — только последовательность. И в-третьих, не оставайтесь в одиночестве. Даже самый сильный хоккеист не стоит на льду один. Мы все можем упасть. Но если рядом есть хоть один человек, который подаст руку – вы снова подниметесь. Я искренне желаю, чтобы травм было меньше, а восстановление происходило как можно быстрее и легче.