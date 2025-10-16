Михаил Поплавский: социальные сети — это медиабизнес!

В рамках авторского курса "Акулы PR" корифей украинского пиара, популярный блогер, основатель первой в Украине кафедры связей с общественностью (1996 г.), ректор Университета культуры Михаил Поплавский поделился со студентами собственным видением развития украинского контента в цифровом пространстве.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Профессор подчеркнул, что социальные сети стали главным инструментом коммуникации XXI века: "Социальные сети - основа коммуникации с миром. Наша главная задача - популяризация национальных проектов, украинских песен и украиноязычного контента. Мы демонстрируем миру украинскую идентичность, культуру и традиции".

Михаил Поплавский более 30 лет в медиапространстве, 15 лет в социальных сетях и имеет более 10 миллионов подписчиков. На собственном примере показал, как построить сильный личный бренд в медиа и подчеркнул, что соцсети — это мощный инструмент продвижения университетского бренда, поддержки имиджа и формирования доверия.

"Сегодня социальные сети - это платформа для создания и развития сильного личного бренда. Украинский бренд "Михаил Поплавский" стал толчком к развитию Университета культуры. И сегодня мы имеем лучший творческий университет в Украине и Европе".

Во время мастер-класса ректор вспомнил о создании первого в мире факультатива ТікТок, продемонстрировал статистику охвата университетских и личных страниц в Instagram, Facebook и YouTube, а также поделился кейсами проектов, набравших миллионы просмотров.

Ярким примером популярности контента Михаила Поплавского стал TikTok, который создал победитель Евровидения-2024, швейцарский рэпер Nemo, использовав песню "Украинские вареники", а песня "Сало" возглавила топ мировых музыкальных платформ.

"Социальные сети — это ваш медиабизнес! Собственный бренд — это успех. Если вас нет в трендах — вас нет нигде! Аудитория — это влияние, подписчики — это капитал, а внимание — новая валюта", — подчеркнул Михаил Поплавский.

Ментор призвал студентов формировать личный имидж, мыслить стратегически и быть в авангарде новых медийных трендов:

"Поддерживайте украинское! Создавайте собственные украинские бренды! Будьте в тренде! Мир должен знать, что мы украинцы, мы нация и мы народ! Держим вместе украинскую волну!".