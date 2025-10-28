В Каменском заработал Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, — Белоусов (фото)

В Каменском начал работу Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, имеющих подгруппу А. Это дети со сложными нарушениями развития или состоянием здоровья, которые нуждаются в постоянном присмотре взрослых.

В группе работают опытные специалисты — психолог, логопед, инструктор по лечебной физкультуре, массажист. Они помогают детям развивать навыки самообслуживания, адаптации, движения и коммуникации. Отдельное внимание уделяется поддержке родителей — консультациям, общению, обмену опытом. Создание такого пространства — это часть последовательной работы, направленной на поддержку семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Для родителей это не просто помощь — это возможность решить свои дела, зная, что ребенок в надежных руках.

Инициатива реализуется благодаря поддержке Правительства Великобритании в рамках проекта SPIRIT, в сотрудничестве с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью и ЮНИСЕФ Украины, при администрировании ИСАР Единение.

Центр дневного ухода действует на базе Коммунального учреждения "Центр предоставления социальных услуг". Услуга является бесплатной для жителей общины. Группа работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45.

Телефон для справок: 098 951 47 79.