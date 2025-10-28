Как ресторанный бизнес помогает ГУР (фото)

В четверг в киевском ресторане BEEF meat & wine состоялась открытая презентация проекта "Вкусно, потому что на дроны!". На мероприятии присутствовали организаторы всеукраинской благотворительной кампании, представители ГУР, участники и все неравнодушные, кто хочет присоединиться к помощи нашим защитникам.

По словам Владимира Гавриша, директора фонда "Современная Украина", которые являются организаторами кампании, на сегодняшний день к акции присоединились уже 150 ресторанов из разных областей Украины. "Нет ни одной области в Украине, которая не присоединилась в поддержку проекта "Вкусно, потому что на дроны!". Если говорить о сумме, мы ставили себе цель до декабря месяца собрать 5 миллионов. Сегодня мы уже собрали более миллиона гривен, и я точно уверен, что мы 5 миллионов соберем, и этот проект будем креативно масштабировать".

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки МО Украины, пояснил, что "дроны на оптоволокне сейчас чрезвычайно актуальны и широко применяются, это расходный материал, их нужно много, много и очень много. Поэтому подобный проект, конечно, это прежде всего помощь, которая помогает уничтожать врага, его живую силу, противника, технику. Такие дроны помогают спасать жизни спецназовцев, разведчиков и гражданских украинцев, которые остаются рядом с линией фронта. И это трудно переоценить. Но кроме этой непосредственно военной составляющей есть большое значение информационное, морально-психологическое, это поддержка для личного состава". По его словам, это большая поддержка для воинов, ребят на передовой, а также поддержка для общества в целом, когда известные рестораны и рестораторы приобщаются к подобному проекту. "Это важно, потому что важно раз в раз напоминать, что общество, и силы безопасности, и обороны вместе с этим (с врагом, ред.) соревнуются".

Відео дня

Он также рассказал, что многие рестораторы уже являются активными волонтерами. С одним из них, Владимиром Ярославским, нам удалось пообщаться.

"Я уже давно знаю Владимира и мы давно с фондом сотрудничаем. Я почетный амбассадор этого проекта, и "For kids Ukraine" (еще один благотворительный проект фонда, ред). И, конечно, мы уже делали несколько благотворительных ужинов вместе, потому что знаем друг друга", — рассказал шеф Ярославский. "...я знаю, как они работают, я знаю, как ко всему относятся, к сборам, постоянные поездки к военным. Я не успеваю, на самом деле. Я думаю, что раз в три недели они точно ездят на восток, что-то привозят, какую-то помощь. Я знаю, как он старается. У него такая же позиция, как у меня. Или ты здесь работаешь и пытаешься все делать, или на фронте", и дополнил, что "Сейчас, мне кажется, каждый человек понимает, что мы живем благодаря тому, что нас кто-то охраняет от ...".

Поэтому ресторатор с коллегами постоянно помогают военным как могут. К тому же, из его заведения мобилизованы уже девять сотрудников, один из которых получил тяжелые травмы и уже является ветераном российско-украинской войны. Конечно, своим коллегам также осуществляется помощь.

Ресторан уже собрал средства на 2 бокса и идет на закрытие третьего. Однако, как отмечает Ярославский, помощь военным необходима всегда и любая: "Поэтому у меня нет вопроса к тому, делать это или не делать. Делать. Собирать, не собирать — собирать. Поддерживать — поддерживать, своими сборами — да, медийно — да".

Координатор проекта "Вкусно, потому что на дронах!" Анна Ордеха рассказала о проекте. Мы описывали ранее, как присоединиться к общенациональной кампании и помочь ГУР.

Уже завтра, 28 октября презентация состоится во Львове. Во время мероприятия со словом выступят Владимир Гавриш, президент Фонда "Современная Украина", Андрей Юсов, представитель ГУР МО Украины и представители ресторанного бизнеса, которые присоединились к кампании.

Детали:

Дата: 28 октября 2025 года

Время: 14:00 (сбор в 13:40)

Место: UNO, ул. Госпитальная, 1, ТЦ "Магнус", 3 этаж

Для участия необходимо сделать подтверждение — позвонить по телефону +380997737081, или отправить сообщение в WhatsApp, Telegram или Viber. Укажите, кто именно будет от вашего медиа и нужна ли дополнительная помощь со стороны Фонда.

Проект "Вкусно, потому что на дроны!" организован Фондом "Современная Украина" при поддержке ГУР и информационной поддержке Фокуса.

