Новый украинский кемп во Франции: спорт и дружба, преодолевающие границы

С 14 по 24 октября во французском городе Лилль прошел спортивный лагерь с участием юных спортсменов из Одессы, Днепра, Киева, Ирпеня, Гостомеля и Бучи — представителей дзюдо, легкой атлетики, баскетбола и футбола.

Это стало возможным благодаря гостеприимным партнерам из Франции и синергии проектов Olympic Dreams, «Путь чемпионов» и «Железная смена». Среди участников — юные футболисты киевского «Локомотива», стадион которого, как и база Олимпийского колледжа, был поврежден во время российских обстрелов.

«Эти дети — символ возрождения нашей страны. Их мужество и страсть к спорту доказывают, что Украина живет, борется и побеждает — даже в самые трудные времена», — отметил Алексей Никитенко, основатель проекта «Путь чемпионов», заместитель министра молодежи и спорта Украины.

Лилль — город, принявший Украину

Юных украинцев тепло встретил Лилль, спортивная столица севера Франции. Для участников лагеря специально открыли легкоатлетический стадион, где тренировки проводили рефери международного уровня — те самые, что судят на Олимпийских играх.

В один из дней дети посетили местную французскую школу, где вместе со сверстниками учились, играли в футбол и делились историями из Украины.

«Мы хотели, чтобы эти дети почувствовали: мир открывает перед ними двери. Что спорт — это не только соревнования, но и путь к человечности, уважению и уверенности в собственных силах. Отдельно хочу отметить гостеприимство и заботу наших французских партнеров, и лично поблагодарить господина Филиппа Ламблена, президента Лиги легкой атлетики О-де-Франс, а также Сергея Назаровича Бубку, без которых этот лагерь не состоялся бы», — подчеркнула Елена Говорова, советник Офиса Президента Украины, бронзовая призерка Олимпийских игр, организатор поездки украинской делегации.

Дни, наполненные движением, открытиями и вдохновением

Французские партнеры подготовили насыщенную программу для участников лагеря, объединив спортивные тренировки с культурными путешествиями:

экскурсии в города Лилль и Булонь-сюр-Мер,

посещение музея Louvre-Lens и исторического горного музея Mine Museum в Леварде,

знакомство с морским миром в океанариуме Nausicaá,

, день в Парке Астерикс, подаривший море радости и смеха.

Украинские спортсмены также посетили тренировочную базу футбольного клуба LOSC Lille, где смогли сыграть матч прямо на поле академии клуба. А уже на следующий день — приняли участие в дружеских соревнованиях по легкой атлетике, показав, что настоящий спортивный дух не знает границ. Кроме того, дети получили возможность посетить матч Лиги Европы UEFA — LOSC Lille vs PAOK FC на стадионе Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy.

«Для этих детей каждый день в лагере — это шаг к себе. Они учатся не только побеждать на спортивных площадках, но и преодолевать трудности, находить внутреннюю силу, верить в будущее, даже когда вокруг продолжается война.

Olympic Dreams — это не просто тренировки, а большая система поддержки юных спортсменов Украины. Она дает детям возможность расти рядом с лучшими тренерами мира, ощущать международную солидарность. Мы создаем условия, в которых рождаются настоящие чемпионы», — подчеркнул Анатолий Бойко, инициатор и меценат проекта.

Париж — финальный аккорд

В завершение пребывания во Франции участники спортивного лагеря побывали в Париже. Там они встретились с Мариной Феррари, министром спорта, молодежи и общественной жизни Франции, а также Патриком Блошем, первым заместителем мэра Парижа, и Эриком Лежуандром, мэром 18-го округа Парижа.

Столица Франции — город-побратим Киева, и мэр Парижа Анн Идальго с первых дней войны поддерживает украинцев и делает всё, чтобы голос солидарности Франции звучал еще громче. Встречи в Париже стали возможными при содействии Управления международных связей Киевской городской госадминистрации.

Общая цель — будущее Украины

Лагерь во Франции стал уже 29-м среди проведенных кемпов Olympic Dreams и еще одним шагом к реализации главной миссии проекта — поддержке украинских детей, стремящихся побеждать не только на спортивных аренах, но и в жизни.

Организаторы лагеря выражают искреннюю благодарность французским партнерам, при поддержке которых этот кемп стал возможен:

Филиппу Ламблену (Philippe Lamblin), президенту Лиги легкой атлетики О-де-Франс,

Ксавье Бертрану (Xavier Bertrand), президенту Регионального совета О-де-Франс,

, президенту Регионального совета О-де-Франс, Арно Деланду (Arnaud Deslandes), мэру города Лилль.

Проект Olympic Dreams реализуется в рамках меморандумов с Министерством молодежи и спорта Украины, НОК Украины, Федерацией дзюдо Украины, Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного, а также городскими советами Ирпеня, Бучи и Гостомеля.