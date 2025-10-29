Экономист поставил под сомнение "польский пример" Гетманцева и обвинил его в манипуляциях

Экономист Алексей Кущ подверг критике председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева, обвинив его в псевдореформаторстве и косвенном давлении на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В своем блоге на Facebook эксперт пишет, что Данил Гетманцев якобы «примерил маску реформатора», рассуждая о накопительной пенсионной системе и фондовом рынке как факторах экономического роста. В качестве примера он привел Польшу, где, по его мнению, пенсионные накопления и развитый фондовый рынок стали локомотивами роста ВВП.

Экономист поставил под сомнение такую интерпретацию, отметив, что «экономический рост Польши обеспечили не пенсионные фонды и польские пенсионеры, а прямые вливания и инвестиции ЕС».

«В Польше ПИИ составляют 260 млрд евро, а в Украине - 50 млрд. Кроме того, в мире развивающихся стран, большой фондовый рынок - это, скорее, исключение, а не правило. А накопительная пенсионная система в той же Чили переживает не лучшие времена», - подчеркнул он.

В то же время Кущ обратил внимание, что при помощи таких утверждений глава комитета финансов якобы забрасывает сразу две "удочки".

«Например, Данило Гетманцев пишет о том, что пенсионные накопления в качестве инструмента "длинных денег" и развитый фондовый рынок, являются локомотивами роста ВВП, например, в Польше. Это из разряда очевидностей. Зато такой хитрый прием позволяет Гетманцеву забросить сразу две "удочки": полоббировать идею введения обязательной накопительной пенсионной системы в Украине и "бросить камень в огород" Нацкомиссии по ценным бумагам и ее главы Руслана Магомедова», — отметил Кущ.

Экономист добавил, что подобные публикации могут рассматриваться как форма давления на Комиссию, особенно на фоне ситуации с возвратом средств украинских клиентов российского брокера «Фридом Финанс».

Напомним, что в 2023 году аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала разгромный отчет, в котором "Фридом Финанс" обвинили в фальсификации финансовой отчетности, налоговом уклонении, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.

«Комиссия в данном вопросе действует по закону, но многим это не нравится, так как ряд клиентов считают, что они "ровнее" других», - добавил он.

Также Кущ выразил мнение, что украинский фондовый рынок сдерживается высокой концентрацией корпоративных прав в руках олигархических групп, а запуск накопительной системы без национального фондового рынка приведет к оттоку капитала за границу и инвестированию в чужие финансовые рынки.