Константин Шурупов: "Маркетинг — это про точность решений, а не количество инструментов"

Digital-маркетинг перестал быть полем случайных экспериментов, сегодня это зрелая система, где ценится аналитика, гибкость и понимание аудитории. Константин Шурупов, эксперт с десятилетним опытом в digital и аффилиат-маркетинге, прошел путь от специалиста технической поддержки до руководителя направлений, объединяющих партнерские программы, аналитику, стратегию и коммуникации.

Сейчас он работает в американской компании и продолжает развивать свое международное направление. В разговоре с нами Константин рассказал, как меняется логика рынка, почему партнерство стало сильнее рекламы и чему учит опыт судейства на международной премии Global 1000 Award.

Константин, вы прошли путь от поддержки партнерских сетей до стратегического управления. Что помогло не просто вырасти, а сохранить интерес к профессии?

— Любопытство. Я всегда хотел понимать, как устроены процессы изнутри, что стоит за цифрами, почему люди совершают те или иные действия, что влияет на результат. Когда видишь взаимосвязи между аналитикой, креативом и поведением аудитории, маркетинг перестает быть набором инструментов и становится интеллектуальной игрой.

Відео дня

Digital сегодня невероятно динамичен. Как вы адаптируетесь к этой скорости изменений?

— Для меня адаптация — это не реакция, а стратегия. Я стараюсь быть на шаг впереди: анализировать тенденции, тестировать новые подходы, выстраивать систему, в которой изменения, не стресс, а естественный процесс. Важно не просто знать, что происходит на рынке, а понимать, почему это происходит. Тогда любые перемены становятся точкой роста, а не угрозой.

Вы много лет работаете с партнерскими программами. Что отличает сильную экосистему от просто набора инструментов привлечения?

— Сильная партнерская экосистема — это не механика, а культура. Там, где есть доверие, прозрачность и диалог, появляется устойчивость. Я видел много проектов, где все рушилось не из-за технологий, а из-за отсутствия честной коммуникации. Партнер должен чувствовать себя не исполнителем, а частью общей стратегии. Тогда эффективность вырастает в разы.

В этом контексте вы не раз говорили о важности “живой коммуникации” между брендом и партнерами. Что это значит на практике?

— На практике это значит быть доступным. Не просто отправлять отчеты, а говорить на одном языке с людьми, которые помогают тебе развивать бизнес. Маркетинг сегодня — это не про контроль, а про сотрудничество. Я стараюсь строить систему, где все участники процесса чувствуют, что их вклад виден и ценен. Это создает ту самую энергию доверия, которую никакими бюджетами не купишь.

Вы входили в состав жюри международной премии Global 1000 Award. Как вы оцениваете подобные инициативы с профессиональной точки зрения?

— Судейство — это особый опыт. Оно помогает выйти за пределы собственной экспертизы и увидеть, как работают другие компании, какие идеи сегодня задают ритм индустрии. На Global 1000 Award я обратил внимание, что лучшие проекты объединяют технологичность и человечность там, где цифры не отрываются от смысла. Это вдохновляет и напоминает, что digital — это не только формулы и метрики, но и эмоции, которые мы создаем.

Вы упомянули баланс между цифрами и эмоциями. Как его удерживать в работе?

— Я воспринимаю аналитику как компас, а креатив как двигатель. Аналитика показывает направление, но без креатива движение невозможно. И наоборот, если есть идеи, но нет данных, ты просто движешься в тумане. Важно уметь соединять холодный расчет и интуицию. Это редкий, но очень ценный навык.

Как вы подходите к построению рекламных кампаний в разных каналах? Ведь сегодня аудитория рассредоточена, и внимание удержать все сложнее.

— Секрет в том, чтобы не пытаться «захватить всех». Нужно точно понимать, кто твой пользователь, где он живет в цифровом пространстве и как принимает решения. Тогда кампания превращается не в рассылку, а в диалог. Я предпочитаю идти от сценария пользователя: где он впервые сталкивается с брендом, какой контент видит, что вызывает у него интерес. Это тонкая работа, но она дает долгосрочный эффект.

Вы работали с блогерами, паблишерами, крупными рекламодателями. Как изменилось взаимодействие между брендами и лидерами мнений за последние годы?

— Оно стало осознаннее. Если раньше все строилось вокруг охватов и внешней атрибутики, то теперь важнее аутентичность и доверие. Люди чувствуют фальшь мгновенно. Поэтому бренды все чаще ищут не просто амбассадоров, а настоящих партнеров тех, кто разделяет их ценности. И это правильное направление: в долгосрочной перспективе искренность работает лучше, чем постановочная яркость.

Сейчас вы развиваете маркетинг в игровой индустрии. Чем эта сфера отличается от других с точки зрения подхода к продвижению?

— Это рынок с высокой конкуренцией и мгновенной обратной связью. Здесь нельзя ошибаться в выборе аудитории или месседжа. Все измеряется буквально в секундах, клик, просмотр, удержание. Но именно это делает задачу интересной: ты постоянно учишься быстро принимать решения, экспериментировать и анализировать результат в режиме реального времени.

Какие качества, на ваш взгляд, отличают сильного маркетолога от просто опытного?

— Любопытство, системность и эмпатия. Без любопытства ты перестаешь развиваться, без системности, тонешь в хаосе, без эмпатии теряешь контакт с аудиторией. Маркетолог — это не просто человек, который управляет трафиком. Это тот, кто умеет понимать людей, переводя их поведение на язык стратегии.

И финальный вопрос: каким вы видите будущее digital-маркетинга в ближайшие пять лет?

— Я думаю, оно будет умным и осознанным. Мы движемся к большей персонализации, автоматизации и точности, но при этом растет запрос на человечность. Технологии дадут новые инструменты, но победят те, кто сумеет сохранить голос, эмоцию, индивидуальность. Маркетинг будущего — это не просто цифры и конверсии, это умение быть ближе к человеку, оставаясь технологичным.