Искусственный интеллект как драйвер новой волны ИТ-профессий — ключевые инсайды от экспертного митапа Favbet Tech

В рамках крупнейшего технологического события страны IT Arena во Львове, партнер конференции Favbet Tech присоединился к экспертному митапу "AI-Ready Talents: How to Build the Next Generation of Tech Professionals for the AI Era".

Дискуссия была посвящена тому, как украинской ІТ-индустрии быстро адаптировать рынок труда и образование к стремительному развитию искусственного интеллекта и сформировать пул специалистов, готовых работать с AI-технологиями.

Среди участников — разработчики, дата-саентисты, ML-инженеры, DevOps и продуктовые техлиды. Формат был сфокусирован на практических решениях для карьерного развития в AI-эра, в частности — сочетании сильных hard skills с AI-first мышлением.

"Искусственный интеллект стал реальностью ИТ отрасли сегодня и обещает в корне изменить каждую индустрию в будущем. Учитывая это, критически важно сформировать благоприятную среду для развития талантов в этой сфере, что является залогом сохранения конкурентоспособности. В Favbet Tech мы системно инвестируем в обучение команд и углубление внутренней экспертизы в области ИИ. Однако, фундаментальный успех индустрии зависит от синергетического взаимодействия бизнеса, университетов и профессиональных комьюнити. Необходима совместная разработка и имплементация образовательных программ, которые обеспечат подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно отвечать на вызовы ближайших лет в сфере ИИ", — отметил Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

В ходе митапа участники также обсудили появление новых ролей вроде AI Product Engineer или AI Ops и интеграцию AI-инструментов в tech-stack компаний. Речь шла и о ресурсах для обучения новым научителям, а также участии в open-source AI-проектах для карьерного роста.

В целом встреча стала эффективной площадкой для диалога бизнеса и ИТ-сообщества относительно конкретных шагов, необходимых для подготовки отрасли к новой реальности, где ИИ играет центральную роль.

Favbet Tech — украинская компания, которая входит в топ-50 ИТ-компаний страны по количеству специалистов по версии DOU и активно поддерживает проекты в области ИИ. В 2025 году компания стала соинициатором ИИ-комитета Ассоциации "IT Ukraine", который объединяет ведущие компании отрасли для разработки инновационных решений и формирования стратегии развития AI-сектора в Украине.