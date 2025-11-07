Изменения, опыт, лидерство, ретро/перспектива — об этом и не только вскоре на юбилейном Форуме "Дирижеры изменений"

Полномасштабная война, экономические вызовы и трудности, энергетическая неопределенность — это все формирует изменения в нашем государстве. Как изменилась Украина за 10 лет и что дальше — об этом будут говорить на Форуме "Дирижеры изменений" в Киеве уже 19 ноября.

"10 лет: ретро/перспектива" — тема нынешнего юбилейного Х Форума "Дирижеры изменений" от Deloitte Ukraine. Это дискуссионная платформа, которая уже десять лет объединяет лидеров бизнеса, государства, общественного сектора и культуры для совместного поиска решений, которые формируют будущее страны.

В фокусе дискуссий:

Ретроспектива, формирующая будущее. Что изменилось в украинском обществе, экономике и государственных институтах за последнее десятилетие? Как опыт прошлых лет может стать фундаментом для развития следующего десятилетия?

Модератор — Сергей Кулик, управляющий партнер Deloitte Ukraine.

Відео дня

Сила культуры: нация, которая переосмыслила себя. Будем говорить о том, можно ли назвать наше время настоящим культурным возрождением? Как формируется новая украинская идентичность и какую роль в этом процессе может играть бизнес?

Модератор — Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП.

Будущее собственными мыслями. Какие вызовы стоят перед Украиной и Европой — безопасность, энергетическая независимость, демография, технологии — и какие инновационные решения могут стать основой устойчивой экономики?

Модератор — Егор Григоренко, партнер Deloitte Ukraine

Архитектура нового лидерства — дорога в тысячу шагов. Каким должно быть лидерство, способное брать на себя ответственность за восстановление, модернизацию и интеграцию Украины в глобальный мир?

Модератор — Роман Бондарь, генеральный директор Korn Ferry Ukraine.

Среди спикеров мероприятия: Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ; Александр Богуцкий, CEO Starlight Media; Наталья Ворожбит, драматург, сценарист и режиссер; Айварас Абромавичус, председатель наблюдательного совета Украинской академии корпоративного управления (UCGA); Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ; Сергей Жадан, писатель и музыкант; Александр Хоменко, основатель творческого объединения МУР, и другие.

Больше информации о программе — на сайте Форума: https://delo.tt/61827GWIk.

*10% от стоимости билетов и партнерских взносов будет направлено на нужды БФ "Дети Героев", который оказывает помощь детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате войны.

Аккредитация СМИ открыта до 17 ноября. Присылайте ваши запросы Анастасии Працюк, специалисту PR-направления Deloitte Ukraine (apratsiuk@deloittece.com).