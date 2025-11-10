Россияне в Барселоне напали на активистов, которые вышли почтить память убитых украинских художников

Двое участников мирной акции подверглись нападению со стороны россиян, которые пришли в театр. Один из них испанец, Карлос Гонсалес, который с начала полномасштабной войны поддерживает украинцев и выходит на мирные манифестации.

Вчера 9 ноября в Барселоне состоялась мирная акция памяти погибших и замученных в российско-украинской войне украинских артистов, писателей, актеров.

Украинские активисты пришли с фотографиями погибших культурных деятелей Украины к театру Лисео, в котором должен был состояться балет с участием российских балерин. Они собрались напомнить о том, какие преступления против украинцев творит Россия. Ведь культура сегодня не вне политики, а является одним из рычагов пропаганды. И Россия это умело использует в своих целях. К сожалению, не все это понимают. И такое равнодушие способствует распространению этой пропаганды, а также финансово спонсирует российскую агрессию.

Двое участников мирной акции подверглись нападению со стороны россиян, которые пришли в театр. Один из них испанец, Карлос Гонсалес, который с начала полномасштабной войны поддерживает украинцев и выходит на мирные манифестации. На этот раз активист держал в руках портрет украинского актера Юрия Фелипенко, который погиб в войне в июне этого года. Карлос в своей речи к тем, кто собрался посетить балет, что они (ред. активисты) держат в руках портреты украинских культурных деятелей, которых убила Россия, зато российские артисты сейчас будут танцевать. Также он осудил представителей городского совета города, "который называет себя защитником гуманитарных ценностей, однако позволяет выступление российских артистов, как будто ничего не происходит, в то время, как российская армия разрушает Украину".

На официальный призыв об отмене этого выступления театр ответил: "русская культура вне политики". Городской совет Барселоны, Депутатский совет и Женералитет Каталонии проигнорировали обращение украинцев.

Активистка Анастасия поделилась своим впечатлением от мирной акции: "Бедный Карлос, ему досталось и девушкам, которые ближе всего ко входу стояли, на них бросались и кричали", а также добавила, что "Гадко было не от россиян, это ожидаемая реакция, а от девушки, работницы Лисео, которая с отвращением на нас смотрела, и широко пренебрежительно улыбалась".

Украинские активисты, которые попали в зал театра Лисео, достали украинский флаг. Однако и там получили агрессию со стороны женщины, которая говорила к ним на русском языке.

Сегодня вечером в барселонском театре снова будут выступать россияне. Представители украинской общины Барселоны и все неравнодушные также выйдут под стены театра, чтобы еще раз подчеркнуть всем зрителям, которые считают культуру вне политики, что культура имеет значение. Ведь российская пропаганда использует культуру как оружие. А украинская культура и ее представители находится под угрозой со стороны российского агрессора.

Спасибо украинской общине Барселоны и Campain for Ukraine за организацию таких мероприятий в поддержку Украины.