Юлія Вишиванюк: як українка з Прикарпаття навчає американців розуміти податки

Більшість українців за кордоном починає все з нуля. Юлія Вишиванюк пішла далі: вона вибудувала міст між українським мисленням і американськими фінансовими стандартами, перетворивши податкову систему на зрозумілий інструмент для малого бізнесу. Це історія про те, як фінансова грамотність стає формою суспільної місії.

Підприємництво в ДНК

Юлія народилася в Івано-Франківській області, у родині підприємців. З дитинства вона бачила, що будь-яка справа тримається на довірі, відповідальності й наполегливій праці.

У школі Юлія встигала перемагати на олімпіадах, грати в спортивних командах і займатися музикою. Її аналітичність гармонійно поєднувалася з емоційністю, дозволяючи їй бачити систему навіть у людських стосунках.

Вона отримала дві вищі освіти — з економіки підприємництва та правознавства. Саме цей симбіоз став її базою: щоб побудувати чесний і стійкий бізнес, потрібно не лише рахувати цифри, а й розуміти закони та людей, для яких вони створені.

Перший бізнес Юлії — дитячий освітньо-розважальний простір Kids Club & Cafe в Україні, де вона здобула практичний досвід управління командою, роботи з клієнтами та розвитку компанії в конкурентному середовищі.

Почати спочатку в Нью-Йорку

Переїхавши до США, Юлія з нуля побудувала новий професійний простір. Вона вивчила американську податкову систему, здобула ліцензію Enrolled Agent, яка дає право представляти клієнтів перед Internal Revenue Service у всіх штатах. Це одна з найскладніших фінансових кваліфікацій у країні, і Юлія її отримала.

У 2023 році вона заснувала власну практику NYC Tax Boutique у Нью-Йорку. Сьогодні Юлія працює з бізнесом по всій Америці, впроваджуючи філософію «Tax as Strategy» — підхід, який допомагає перетворювати податкове планування на механізм розвитку, конкурентоспроможності й створення робочих місць.

Через блоги, майстер-класи та освітні програми вона робить складні речі зрозумілими. Її клієнти, особливо нові емігранти, часто кажуть: «Нарешті хтось пояснив так, що я зрозумів!».

Дослідниця, ментор і посол довіри

Окрім бізнесу, Юлія реалізує науково-аналітичні проєкти, зокрема «Правова інфраструктура підтримки малого бізнесу в США» та «Цифрові платформи як інструмент економічної стійкості». Вона також працює над посібником «Правове регулювання стартапів: виклики для підприємців», який може стати настільною книгою для тих, хто починає власну справу.

У 2024 році Юлія стала переможницею Glonary Awards у номінації «Інновації в бізнесі». Вона активно підтримує українську спільноту в США і вірить: успішний, чесний бізнес — найкраща форма підтримки держави, звідки ти родом.

Фінансова свідомість для спільного добробуту

Професійна репутація й глибоке розуміння бізнес-процесів привели Юлію до складу Експертного комітету National Quality Mark Award (USA), де вона оцінює компанії за критеріями фінансової прозорості, корпоративного управління та етичних стандартів.

Її підхід виходить за межі бухгалтерії. Працюючи з бізнесом, Юлія допомагає формувати іншу етику ділових рішень — де чесність важить не менше, ніж прибуток, а метою стає не миттєвий заробіток, а стале зростання.

Вона переконана: розвиток підприємництва стосується кожного. Прозорий бізнес платить податки, створює робочі місця й дає людям впевненість у майбутньому.

Місія, що не має кордонів

Юлія Вишиванюк формує фінансову культуру, засновану на довірі, прозорості та повазі до закону. Вона допомагає підприємцям не просто правильно сплачувати податки, а будувати стратегії, що створюють стабільність і нові можливості для спільноти.

Її історія доводить: професіоналізм без місії — лише набір навичок. А місія без професіоналізму так і залишається ідеєю. Та коли вони поєднуються, народжується справжній вплив — який змінює не лише бізнес, а й культуру, у якій він зростає.