Инсайды, риски и кейсы: в Киеве состоится Invest Forum "Недвижимость" от Sensar Development (фото)

27 ноября состоится Invest Forum. Недвижимость — масштабное отраслевое событие о недвижимости и инвестициях.

Мероприятие, которое уже стало традиционным событием, организует SENSAR Development, и снова соберет девелоперов, застройщиков, инвесторов и риэлторов в единое бизнес-комьюнити. И благодаря топовой экспертизе и безграничному нетворкингу они снова будут создавать идеи, которые меняют рынок и открывают горизонты для устойчивого экономического развития.

Invest Forum. Недвижимость — событие, которое задает вектор развития отрасли и открывает множество полезных инсайтов для ее участников, собирает сильнейших игроков рынка, чтобы сформировать открытый диалог между бизнесом, властью и инвесторами.

Среди спикеров — как эксперты девелопмента, которые имеют аналитические данные и действенные решения, так и эксперты смежных сфер, задающие тренды:

Евгений Мецгер — Председатель правления Укрфинжитла

Александр Новицкий — Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины

Елена Унаньян — директор по развитию бизнеса ЛУН

Дмитрий Ковальчук (Alterra Group)

Артем Бородатюк — основатель группы IT-компаний FRACTAL

Лев Жиденко — соучредитель сети магазинов "Аврора"

Евгений Глибовицкий — генеральный директор Института фронтира, член наблюдательного совета Общественного вещания.

Они поделятся собственными кейсами об управлении рисками, привлечении инвестиций, создании продукта, который выдерживает время.

Также у участников будет возможность присоединиться к панельным дискуссиям. О стремительно растущем и меняющемся сегменте доходной недвижимости в Украине расскажут Александр Овчаренко (Standard One), Артур Лупашко (Ribas Hotels Group), Евгений Кудрявченко (Apartel Resorts, Vintage Web Production) и Юрий Гладкий (Grape Agency). Под модераторством Дмитрия Карпиловского (УкрИнвестКлуб) эксперты обсудят, как сформировать стратегию прибыльных инвестиций, где искать надежность во время перемен и как украинские девелоперы могут строить продукты, работающие по международным стандартам.

Анализ текущей ситуации на рынке и прогнозы на ближайшие годы — на панельной дискуссии с девелоперами Ростиславом Мельником (CEO РИЕЛ), Виталием Мельником (UDP), Романом Давимуку (Avalon) и Марком Марченко (SENSAR Development).

Участники обсудят, как меняется спрос в Киеве и западных регионах, какие инструменты позволяют привлекать инвестиции даже в нестабильные периоды.

О роли риэлторов в современном девелопменте на будут говорить Александр Лахтионов (RITM Group), Константин Писаренко (T.N.E. CAPITAL) и Оксана Савула (Savula Agency и Оселяем). Они расскажут, как меняется роль агента на современном рынке, какие продукты интересуют покупателя и инвестора и почему совместная стратегия коммуникации с клиентами часто становится решающим фактором коммерческого успеха проекта.

Вопросу загородного сегмента в Украине будет посвящена отдельная дискуссионная панель, где Александр Дзюбак (SDG), Сергей Одарич (ODA development) и Николай Лаврентьев (LAVR Development) будут говорить об изменении спроса, многофункциональности загородных проектов, а также о том, как создать комфорт, не потеряв экономической целесообразности.

Об архитектуре новой Украины, что надо строить в 2026 году и как будут реализовываться реновации — об этом расскажут Дмитрий Васильев (Archimatika), Анна Искиердо (AIMM), Елена Иваненко (Пирус Буд).

Профессиональное событие осуществляется при поддержке многих партнеров, в частности: Standard One (S1), Ribas Hotels Group, YourTransfer, ЛУН, Focus.ua, InVenturе.

Invest Forum. Недвижимость — это шанс получить знания, нетворкинг и инсайты, которые помогут не просто оставаться в тренде, а формировать его. Благодаря таким инициативам формируется среда, в которой украинский девелопмент растет, несмотря на все вызовы.

Билеты на форум доступны по ссылке — events.sensar.ua.