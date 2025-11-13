Від студії в Харкові до Fashion Week у Нью-Йорку: формула успіху від Юлії Морської

Вона починала з невеликої студії краси у Харкові, а сьогодні працює на світових подіумах — New York Fashion Week, Dallas Fashion for Freedom, Miami Swim Week.

Юлія Морська — українська візажистка, стилістка, викладачка, суддя міжнародних чемпіонатів, членкиня Спілки професіоналів України. Її кар’єра — приклад того, як талант, системність і любов до своєї справи можуть привести з локального ринку на глобальний рівень.

Сьогодні Юлія дописує книгу «Алхімія макіяжу» — не підручник, а філософський і практичний посібник для жінок, у якому макіяж перетворюється на інструмент самопізнання. Вона розповідає про шлях крізь виклики, мистецтво краси без шаблонів і те, як українська школа візажу завойовує світ.

— Юліє, ви пройшли шлях від власної студії в Харкові до подіумів у США. Як починався ваш професійний шлях?

Мій шлях почався з простого бажання — створювати красу. Я навчалася у «Світ Краси», потім у Академії Л. Абрамової, працювала у телепроєктах і фестивалях, а згодом відкрила власну студію. У ній я не тільки створювала нові образи для клієнтів, а й викладала власну методологію, напрацювання та підхід. Це був час, коли я зрозуміла, що макіяж — не про косметику, а про психологію, про підтримку. Звідси виросло і моє викладання, і моя філософія.

— Як війна змінила ваш шлях і що допомогло адаптуватися в Америці?

Війна зруйнувала все, що я будувала багато років у Харкові. Але не зруйнувала любов до професії. У США я почала з чистого аркуша — з портфоліо, знайомств, показів. Мій досвід і дисципліна допомогли швидко знайти себе на новому ринку. І, мабуть, головне — віра. Коли ти знаєш, хто ти, то завжди зможеш почати знову.

— Чи змінили ці події вашу філософію краси?

Так. Я стала ще більше цінувати природність, чесність і світло. Краса — це не про ідеал, а про прийняття. Саме тому моя книга «Алхімія макіяжу» буде про внутрішній діалог і любов до себе, а не про ідеальний тон шкіри.

— Ви — призерка конкурсів, а сьогодні судите міжнародні чемпіонати. Як змінилося ваше розуміння професійності?

Колись я думала, що професіонал — це той, хто ідеально володіє технікою. Тепер знаю: професіонал — це той, хто вміє бачити людину. Уміння відчути, а не лише “намалювати” — ось справжня майстерність.

— Що вражає вас найбільше на міжнародних показах?

Люди. Backstage — як окрема планета, де всі працюють на межі швидкості, але з абсолютною віддачею. І цей момент командного творення — завжди магія.

— Як українські фахівці виглядають на тлі світових майстрів?

Ми дуже сильні. Українська школа має чудову технічну базу і неповторний стиль. Наші майстри не копіюють, а створюють. І це дуже цінують за кордоном.

— Якими були ваші перші враження від американського beauty-ринку?

Тут інший темп і сприйняття краси. Більше свободи, менше правил. Але українська точність і естетика — наш козир. Вона дає стабільність у цій свободі.

— Чому українські майстри затребувані за кордоном?

Тому що ми вміємо все: створити high-fashion образ і зробити природний макіяж на ранок. Ми універсальні й дуже працелюбні.

— Ви викладали в Академії «Image Inn» і створювали власні курси. Якою має бути сучасна beauty-освіта?

Освіта повинна виховувати не копіювальників, а мислителів. Я завжди кажу студентам: техніка — це інструмент, але головне — бачити людину. І навчати треба не “фарбувати”, а “відчувати”.

— Ви завершуєте книгу «Алхімія макіяжу». Чому вирішили її написати саме зараз?

Це мій спосіб подякувати жінкам. Я хотіла створити книгу, яка не навчає, а підтримує. Це не набір правил, а м’яка подорож до себе. Там я ділюся своїми принципами: слухати шкіру, поважати світло, створювати стан, а не образ.

— Для кого ця книга?

Для кожної жінки. Навіть якщо вона не користується косметикою щодня. «Алхімія макіяжу» допомагає побачити в дзеркалі не недоліки, а історію, характер, життя.

— Як ви сьогодні визначаєте поняття “краса”?

Краса — це коли ти собі не заважаєш. Коли тобі добре у власному тілі.

— І якщо коротко, у чому ваш секрет адаптації — професійної і особистої?

Не опиратися змінам. Приймати життя, як воно є, і зростати разом із ним.

Юлія Морська — приклад того, як талант і глибока внутрішня культура можуть перетворити beauty-професію на мистецтво і бізнес водночас. Вона не просто створює макіяж — вона допомагає жінкам побачити себе.

Її книга «Алхімія макіяжу» обіцяє стати новим словом у сучасній культурі краси: не про тренди, а про довіру до власного відображення.

«Життя — і є особливий випадок. Не чекайте на нього — прикрашайте його собою», — каже Юлія Морська.

Про експертку

Юлія Морська — візажистка, стилістка, викладачка з понад 15-річним досвідом.