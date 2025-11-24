Главная энергия компании — это люди: как ДТЭК поддерживает своих рабочих

Компания ДТЭК — это около 55 тысяч работников, которые ежедневно держат свет и обеспечивают им миллионы украинцев даже в самых сложных условиях.

Поэтому наша главная цель — создать условия, в которых каждый из них может развиваться, чувствовать себя защищенным и быть уверенным в завтрашнем дне.

Развитие и обучение: выращиваем лидеров внутри компании

ДТЭК — это пример компании, которая системно инвестирует в людей. Уже 15 лет Академия ДТЭК формирует кадровый резерв и помогает закрывать до 80% управленческих вакансий внутренними силами.

За это время мы построили мощную систему корпоративного образования: от производственных учебных центров до открытых программ для менеджеров и технических специалистов.

В состав Академии ДТЭК входит 10 филиалов в разных регионах Украины. Мы сотрудничаем с ведущими бизнес-школами мира — INSEAD, IE Business School, KMBS, Kyiv School of Economics — и внедряем инновационные подходы: VR и XR-тренажеры, онлайн-обучение, геймификацию.

Такие форматы не только повышают эффективность обучения, но и делают его безопасным и гибким даже в военное время.

Готовим будущее поколение энергетиков

Мы понимаем: без подготовки новых кадров энергетика не будет иметь будущего. Поэтому ДТЭК создал сеть дуального образования совместно с более 30 университетами Украины.

По этой модели студенты 40% времени учатся, а 60% — проходят практику на предприятиях компании, получая зарплату и социальные гарантии. Уже более 500 студентов прошли дуальное обучение, а более половины из них остались работать в ДТЭК.

Мы даем молодежи возможность реализовать себя в важной для страны профессии и вместе с тем создаем кадровый резерв.

Забота о ментальном здоровье и благополучии

Полномасштабная война заставила бизнес по-новому посмотреть на заботу о людях. В ДТЭК мы системно поддерживаем ментальное здоровье сотрудников, ведь именно от их состояния зависят стабильность команды, безопасность решений и качество работы.

В компании работает программа "Ты как?", созданная в партнерстве с Координационным центром по психическому здоровью при КМУ. Ее цель — научить говорить о своем состоянии, искать поддержку и заботиться о себе и коллегах.

Одним из ключевых инструментов заботы является внутреннее исследование, которое ДТЭК проводит на постоянной основе. Оно помогает понять психологическое и физическое состояние сотрудников, определить уровень стресса, эмоционального выгорания и потребности в дополнительной поддержке.

В компании действует сеть корпоративных психологов, которые проводят индивидуальные и групповые консультации, тренинги и просветительские мероприятия. Регулярно проходят вебинары по ментальному здоровью, где специалисты делятся практическими советами по преодолению стресса, тревожности и восстановлению энергии.

Отдельным направлением Академии ДТЭК стала "Школа жизнестойкости" — образовательный проект, который помогает развивать навыки саморегуляции, эмоциональной стабильности и адаптации к изменениям. Продолжением этой инициативы стал "Марафон ментального здоровья" — программа, сочетающая психологические, образовательные и практические инструменты для укрепления внутренних ресурсов. Участники учатся управлять эмоциями, сном и финансами, развивают когнитивную гибкость и восстанавливаемость.

Такие инициативы помогают справиться со стрессом, формируют культуру заботы — когда каждый понимает: обратиться за помощью нормально, поддержать коллегу — важно.

Стабильность и забота в каждом дне

Во время войны для работников особенно важна стабильность. Поэтому ДТЭК обеспечивает своевременную выплату заработной платы, предоставляет полный социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, доступ к медицинским услугам и образовательным программам.

Наша система компенсаций и льгот покрывает потребности работников и их семей — от безопасности до профессионального развития.

Это тот фундамент доверия, который позволяет людям оставаться в компании даже в самые тяжелые времена.

Поддержка и реинтеграция ветеранов

Программа поддержки ветеранов — одно из ключевых направлений ДТЭК. На сегодняшний день мы построили комплексную систему, которая помогает нашим защитникам вернуться к гражданской работе.

С начала полномасштабного вторжения более 5 500 наших сотрудников были мобилизованы. Сейчас в компании работает более 700 ветеранов, многие из них пришли к нам с рынка. Мы гордимся каждым и каждой и ждем их возвращения. Наша главная задача — сделать все, чтобы они могли вернуться домой, в свой коллектив и профессию, а порог проходной не стал для них барьером.

В компании действует принцип "ничего для ветеранов без них самих". Мы создали роль координатора — коллеги, который сопровождает процесс возвращения ветерана, помогает оформить документы, пройти медосмотр, найти комфортную позицию.

Действует расширенная программа медицинского страхования "Ветеран+", покрывающая диагностику, лечение, в том числе хронических болезней, реабилитацию и т.д.

Работают психологи и группы поддержки, организовываются программы профессиональной переподготовки для тех, кто хочет сменить направление работы.

Равные возможности для всех

В ДТЭК мы строим культуру равенства, уважения и инклюзии. Наши работники — это и женщины, которые работают на шахтах, и молодежь, которая начинает карьеру по техническим специальностям, и специалисты с инвалидностью, для которых мы адаптируем рабочие места.

Мы первыми в Украине создали инклюзивное производственное пространство на поверхности одной из наших шахт, где, казалось бы, это вообще невозможно. И именно это показывает: если можно там — значит можно везде.

Мы адаптировали инфраструктуру: поручни, доступные туалеты и душевые, маркировка опасных зон. Мы разработали инструкции и научили собственных специалистов проводить аудит по доступности пространства и рабочих мест и уже провели такие аудиты на более чем 20 предприятиях. Сейчас тиражируем этот опыт на другие наши производственные подразделения. Вторая часть этого проекта — создание инструмента подбора вакансий для людей с инвалидностью. Это автоматизированный поиск соответствия между функциональными возможностями кандидата и физическими требованиями к должности. Особенно важен он для наших ветеранов, которые возвращаются на родные предприятия после тяжелых ранений и с приобретенной в результате войны инвалидностью.