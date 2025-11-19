"Одевайтесь плотнее": 20 ноября Украину накроет холод и сильный ветер, — Диденко

20 ноября в Украине ожидается холодная погода с дневными температурами от +4 до +14° в зависимости от региона, а на юге и востоке возможны дожди. Юго-восточный ветер местами будет порывистым, что усилит ощущение холода.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, ночью большинство регионов будет находиться в пределах от 3° мороза до 3° тепла, в то же время на юге столбики термометров будут показывать +4...+7°. Дневная температура, по ее прогнозу, будет колебаться от +4 до +9° в большинстве областей, а на крайнем юге воздух прогреется до комфортных +10...+14°. Сильных осадков, по словам синоптика, не предвидится, однако юго-восточный ветер будет заметным и местами порывистым.

Что касается дождей, то они пройдут в южных, центральных и восточных регионах Украины, тогда как в западных областях осадки будут локальными и незначительными. На севере же, наоборот, дождей почти не ожидается. В столице, по прогнозу Диденко, среда будет сухой: осадков не предвидится, ветер будет преобладать юго-восточного направления и местами будет порывистым. Ночью температура будет колебаться от 0 до -3°, днем воздух прогреется до +3...+5°.

Відео дня

В то же время по данным Украинского гидрометеорологического центра, большинство областей будет оставаться под влиянием атмосферных фронтов. Как отмечают синоптики, ночью на юге страны, днем на востоке и в центральных областях, а также в Карпатах и Закарпатье ожидаются дожди, тогда как на остальной территории осадков не будет. Ветер будет двигаться преимущественно с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Что касается температур, то ночью большинство областей страны ожидает 3° мороза — 2° тепла, днем воздух прогреется до +4...+9°. На юге и юго-востоке будет несколько теплее: ночью +3...+8°, днем +11...+16°, а в Крыму температура достигнет даже +19°. В Карпатах ночью ожидаются морозы до -8°, а днем — всего +0...+5°.

Какой будет погода в Украине 20 ноября Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в столице: прогноз для Киева и области

Для Киевской области и Киева синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с местами будет порывистым. Ночью по области температура будет колебаться от +2° до -3°, днем — от +4 до +9°, а в столице ночью ожидается 0...-2°, днем — +4...+6°. Таким образом, среда будет преимущественно прохладной, однако без сильных дождей, что позволит киевлянам и жителям области планировать свои дела относительно комфортно.

Ранее синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра Иван Семилит рассказывал, что на этой неделе температура не будет опускаться ниже -5 градусов в некоторых областях.

Также Фокус писал, что. по прогнозу Наталки Диденко, 19 ноября в Украине ожидается мокрый снег и начинается похолодание.