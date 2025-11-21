Є-нотаріат: між швидкістю та гарантіями. Погляд практикуючого нотаріуса
Цифровізація юстиції в Україні переходить у нову фазу — фазу практичних рішень. Якщо раніше електронний нотаріат був радше концепцією, то сьогодні він стає реальністю, яку можна перевірити на дотик: від перших сервісів для громадян до інтеграції державних реєстрів у єдину систему.
«Є-нотаріат — це не ще один онлайн-кабінет, — зазначає приватний нотаріус Роман Падалка. — Це зміна самої логіки процесу. Головне, щоб швидкість не випередила юридичну якість і безпеку».
Що таке Є-нотаріат і навіщо він потрібен
Є-нотаріат — це цифровий простір, де нотаріус може працювати з усіма державними реєстрами через «одне вікно», створювати електронні документи, надавати клієнтам контрольований доступ до інформації про нотаріальні дії.
Ідея проста: менше паперових кроків — більше прозорості й ефективності.
«Справжня цінність електронного нотаріату — коли він замінює десятки довідок і запитів, а не просто дублює їх в онлайн-формі», — наголошує Роман Падалка.
Переваги: швидкість, контроль, прозорість
1. Менше бюрократії. Єдине середовище роботи дозволяє скоротити час на стандартні дії та прибрати дублювання запитів.
2. Превенція шахрайства. Централізована перевірка дійсності документів та повноважень знижує ризик підробок і сумнівних посередників.
3. Зручність для клієнта. Частину нотаріальних дій потенційно можна здійснювати дистанційно — за допомогою КЕП і відеоідентифікації.
«Коли рутинні перевірки автоматизовані, нотаріус має більше часу, щоб зосередитись на суті правочину — його ризиках і волевиявленні сторін», — додає Падалка.
Виклики: безпека, рівність, правові межі
Однак разом із перевагами приходять і ризики, які не можна ігнорувати.
1. Законодавчі рамки. Для повноцінних дистанційних нотаріальних дій необхідна чітка правова база, щоб уникнути колізій і судових спорів.
2. Кіберзахист. Від архітектури системи до журналювання доступів — кожен елемент має пройти незалежний аудит.
3. Операційні ризики. Збій у центральній системі може паралізувати роботу тисяч нотаріусів, тому резервні канали — обов’язкові.
4. Цифрова нерівність. Не всі клієнти мають електронні підписи або цифрові навички.
«У центрі всього має бути людина, — переконаний нотаріус. — Є-нотаріат повинен розширити доступ, а не створити бар’єри для тих, хто ще не дійшов до цифрової зрілості».
Баланс між технологією та правом
Є-нотаріат має потенціал стати фундаментом нової епохи юридичних послуг — швидких, зручних, прозорих. Але його міцність залежить від того, наскільки збалансовано поєднані три опори: закон, безпека, професійна відповідальність.
«Моя позиція проста: я “за”, якщо це безпечно, правомірно і не знижує змістовний контроль нотаріуса. І я “проти”, коли зручність підміняє юридичну якість», — говорить Падалка.
Поради від нотаріуса: чек-лист для користувачів
1. Перевіряйте правову базу послуги — чи має вона законодавче підґрунтя.
2. Захищайте свій КЕП і застосунок «Дія»: не передавайте доступи іншим особам.
3. Дізнавайтеся, хто має доступ до ваших даних і чи проходила система аудит.
4. Майте резервний план у разі технічних збоїв.
5. Для стандартних довіреностей онлайн-процедура доречна, але для складних угод краще обрати особисту зустріч.
Реформи, як і мости, потребують точних розрахунків. Є-нотаріат може стати тим міцним мостом між правом і цифровою добою — якщо його опори витримають навантаження.
«Наш обов’язок як нотаріусів — пройти цей перехід разом із державою та суспільством так, щоб швидкість не поглинула зміст. Тоді електронний нотаріат стане звичною частиною життя — непомітною, як електрика: працює, бо правильно змонтована», — підсумовує Роман Падалка.