АХТ заявляет о признаках предвзятости и искусственных препятствиях в процессе подготовки к приватизации ОПЗ

Компания "Агро Газ Трейдинг", бывший поставщик газа для Одесского припортового завода, заявила об искусственном блокировании ее участия в приватизации ОПЗ, которая должна состояться уже 25 ноября. При подаче документов для участия в конкурсе компания столкнулась с рядом необоснованных осложнений.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Так, Agro Gas Trading с начала процедуры подачи документов на участие в приватизации получила три разные версии одного и того же договора о неразглашении (NDA) от SmartTender (электронная площадка аукционов) с противоречивыми условиями — в частности, с требованием подписания договора с помощью "специального ключа", который не предусмотрен никакими регламентами. Кроме того, представители SmartTender устно заявляли об отказах, требовали оплату втрое большей суммы, а также требовали предоставления дополнительных документов, которые не предусмотрены ни условиями конкурса, ни Законом Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества". В итоге площадка SmartTender прямо заявила, что оставляет за собой право не подписывать договор NDA с компанией AGT "при любых условиях".

В дополнение, AGT предложили оплатить "обеспечительный платеж" — механизм, которого не существует в Законе Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества". Неправомерным также выглядит требование к уполномоченным лицам компании AGT о предоставлении разрешения от акционеров AGT на подписание NDA. Эти действия создают искусственную возможность устранить участника конкурса кулуарными методами", — отмечают в AGT.

Компания уже подала официальный запрос в Фонд государственного имущества Украины относительно разъяснения соответствия требований площадки SmartTender нормативно-правовой базе Украины. Кроме того, AGT подала запрос в НБУ о блокировании гарантийного платежа, а также жалобу в АМКУ о наличии дискриминационной практики и нарушении принципов экономической конкуренции.

Также, в AGT отмечают, что бюрократические препятствия не были единственными. В тот же период компания зафиксировала появление синхронных медийных материалов, совпавших с подачей документов на приватизацию ОПЗ.

"Параллельно с бюрократическими препятствиями AGT оказалась в центре волны медийных атак, которые стали появляться каждый раз, когда компания приближалась к участию в приватизации ОПЗ. В публичное пространство одновременно вбрасывались взаимоисключающие версии — от якобы "связей с Kernel" до фантазий о "влиянии Дмитрия Фирташа", хотя сотрудничество AGT с ОПЗ началось задолго до появления каких-либо упоминаний об этой фамилии в контексте приватизации.

Также в статьях разгонялись инсинуации о личных или бизнес-связях партнера AGT Александра Горбуненко с Тимуром Миндичем. В реальности, как подтверждено в официальной позиции, ни Горбуненко, ни компании, с которыми он связан, никогда не имели никаких отношений с Миндичем или его структурами.

Появление этих трех взаимоисключающих нарративов в одинаковый период времени не является случайностью — это попытка создать информационный фон, который дискредитирует независимого участника приватизации и уменьшает конкуренцию на аукционе", — подчеркивает AGT.

В компании подчеркивают, что синхронность процедурных препятствий и информационных атак создает риск искажения конкуренции и лишает участников равных условий. Именно поэтому AGT публично фиксирует все факты давления и обращается в государственные органы за их оценкой.